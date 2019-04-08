Сегодня 08 апреля 2019 года, 13:19

LHS: процедурные нюансы обжалования действий, бездействия, решений налогового органа

Руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат Андрей Чехонадский в дополнение к проанализированным вопросам об особенностях проведения налоговых проверок и досудебного и судебного обжалования действий, бездействия и решений налоговых органов уделил внимание срокам и другим нюансам обжалования акта налоговой проверки.

Как известно, если налогоплательщик не согласен с содержанием акта проверки он имеет право подать возражения на акт контролирующему органу, проводившему документальный контроль. По словам адвоката, нередко возникают проблемы с исчислением сроков подачи такого возражения. Налогоплательщики подают возражения в последний день предусмотренного срока для их отправки почтой. Нарушением это не является, однако налоговые органы уверены в противоположном, ведь получение и регистрация возражения занимают определенное время, что должно учитываться субъектом подачи возражения. Важно учесть и то, что обжалованию подлежит исключительно решение, так как процедура обжалования действий и бездействия контролирующих органов Налоговым кодексом (НК) Украины не предусмотрена.

Г-н Чехонадский отметил, что ошибочным является мнение налогоплательщиков, что обойтись лишь подачей возражения недостаточно, а нужно обращаться во все возможные органы государственной власти, чтобы сообщить о своих налоговых проблемах.

Стоит обратить внимание еще на один аспект. В мае 2018 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда изложил позицию, что ходатайство следователя или прокурора о назначении налоговых проверок удовлетворению не подлежит, поскольку Уголовным процессуальным кодексом (УПК) Украины не предусмотрен порядок их проведения. Вместе с тем спикер напомнил, что с 2017 года, согласно НК Украины, такого специализированного подразделения милиции, как налоговая милиция, не существует, однако на практике ее сотрудники все еще проводят досудебные расследования.