Сегодня 08 апреля 2019 года, 13:19

Производитель семечек судится с Bacardi

Производитель семечек и снеков — ООО «Мартин» — обратился в суд с иском к Bacardi & Company Ltd — правообладателю товарного знака Martini.

«Мартин» обратился в суд с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков с номером регистрации 326661 (Martini), 215949 («Мартини») по ряду классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ), среди которых растительные и животные продукты, овощи и фрукты, безалкогольные напитки и пиво, а также рекламные и транспортные услуги и исследования.

Суд отказал компании в иске из-за того, что «Мартин» не предоставил суду актуальные сведения, подтверждающие юридический статус ответчика, который является иностранной компанией, «что в силу пункта 9 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для оставления искового заявления без движения».

По информации системы Casebook, основной вид деятельности ООО «Мартин» — производство прочих пищевых продуктов. Компания занимается выращиванием масленичных, однолетних и многолетних культур, производством жиров, чая, кофе, супов, бульонов и других продуктов.

Bacardi & Company Ltd — компания-производитель спиртных напитков. Наиболее известна как производитель ромов, таких как Bacardi Superior и Bacardi 151. В современном виде компания основана в 1992 году после объединения пяти компаний — Bacardi y Compañía S.A. de C.V., Bacardi Corporation, Bacardi Imports, Inc., Bacardi & Company Limited, Bacardi International Limited. Сразу же после объединения была приобретена и итальянская компания Martini & Rossi.

Судья Александр Снегур (Суд по интеллектуальным правам) пока оставил иск подмосковного ООО «Мартин» к Bacardi & Company Ltd без движения (дело № СИП-238/2019). «Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Мартин» оставить без движения до 6 мая 2019 года. Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, предоставив в суд соответствующие документы в срок, указанный в пункте 1 резолютивной части данного определения», — говорится в решении суда.