Ряд украинских СМИ опубликовали новость об увольнении заместителя главы Администрации Президента Украины Алексея Филатова.
Однако эта информация не соответствует действительности, уточняют собеседники «ЮП» в Администрации Президента.
«Такие новости публикуются с целью дискредитировать Алексея Филатова и показать раскол в команде Президента», — отмечает анонимный источник в АПУ.
Собеседники обращают внимание и на другие неточности. В новостях указывается, что «Указ об увольнении подписан — он находится в Аппарате Администрации Президента Украины. Его планируют опубликовать 21 апреля».
«Как правило, в Администрации Президента указы подписываются день в день», — добавляет источник «ЮП».
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