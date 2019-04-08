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Сегодня 08 апреля 2019 года, 11:49

Источник в АПУ назвал цель публикации фейковой новости об увольнении А.Филатова

Ряд украинских СМИ опубликовали новость об увольнении заместителя главы Администрации Президента Украины Алексея Филатова.

Однако эта информация не соответствует действительности, уточняют собеседники «ЮП» в Администрации Президента.

«Такие новости публикуются с целью дискредитировать Алексея Филатова и показать раскол в команде Президента», — отмечает анонимный источник в АПУ.

Собеседники обращают внимание и на другие неточности. В новостях указывается, что «Указ об увольнении подписан — он находится в Аппарате Администрации Президента Украины. Его планируют опубликовать 21 апреля».

«Как правило, в Администрации Президента указы подписываются день в день», — добавляет источник «ЮП».