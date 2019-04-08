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ЦИК назвала итоги первого тура выборов Президента Украины

08 апреля 2019 года Источник:Украинская ПРАВДА
По подсчетам ЦИК, лидер гонки набрал 30,24% По подсчетам ЦИК, лидер гонки набрал 30,24%

Центральная избирательная комиссия официально объявила итоги первого тура выборов Президента.

На заседании в воскресенье, которое транслировали украинские телеканалы, глава ЦИК Татьяна Слипачук объявила протокол ЦИК о результатах голосования 31 марта.

По ее словам, Владимир Зеленский получил 30,24% или 5 714 034 голосов избирателей, Петр Порошенко — 15,95% или 3 014 609 голосов, Юлия Тимошенко — 13,40% или 2 532 452 голоса избирателей.

Юрий Бойко набрал 11,67% голосов, Анатолий Гриценко — 6,91%, Игорь Смешко — 6,04%.

По словам Слипачук, в голосовании приняли участие 18 893 864 избирателей. 22 600 бюллетеней признаны недействительными.

Председатель ЦИК объявила, что ни один кандидат в первом туре не получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, что является основанием для решения ЦИК о проведении второго тура голосования.

Слипачук отметила, что члены ЦИК не выразили отдельных мнений к протоколу.

Как позже сообщила пресс-служба ЦИК, протокол подписали 16 членов комиссии, а также присутствующие на заседании уполномоченные представители кандидатов на пост Президента Украины в ЦИК с правом совещательного голоса.

Кроме того, на основании этого протокола ЦИК от 7 апреля комиссия постановила провести повторное голосование на очередных выборах Президента Украины 31 марта (второй тур), назначив его на воскресенье, 21 апреля 2019 года.

Комиссия определила, что в избирательный бюллетень для повторного голосования будут включены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов избирателей в первом туре, — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Также комиссия утвердила текст и форму избирательного бюллетеня для повторного голосования 21 апреля 2019 года.

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