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ГФС: украинцы должны уплатить налоги до 26 апреля

08 апреля 2019 года Источник:Finclub

Украинцы должны уплатить налоги до 26 апреля с.г. в связи с переносом рабочих дней на майские праздники.

«Согласно распоряжению Кабинета Министров «О переносе рабочих дней в 2019 году» от 10 января 2019 года №7-р в апреле текущего года рабочий день переносится со вторника, 30 апреля, на субботу, 11 мая», — говорится в сообщении ГФС.

Таким образом, отметили в ГФС, последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день — 30 апреля.

В то же время нормами налогового кодекса не предусмотрен перенос сроков оплаты налогов и сборов (п. 57.1 ст.57 Кодекса), подчеркнули в ГФС.

«Поэтому уплату начисленных текущих налоговых обязательств необходимо осуществить не позднее 26 апреля», — резюмировали в фискальной службе.

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