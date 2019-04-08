В Совете Европы обсуждают выход России из данной структуры

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд назвал два события, которые «действительно могут потрясти Европу». Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Financial Times (FT).
По словам г-на Ягланда, такими потрясениями может стать Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы.
Он отметил, что в случае, если Москва выйдет из организации, это станет неудачей для 140 млн россиян, которые из-за этого не смогут больше обращаться в Европейский суд для защиты своих прав.
«Организация является единственным местом, где Россия связана с Европой в обязательном судебном порядке. В случае, если Москва покинет совет, мы увидим другую Россию. У нас будет новая разделительная черта в Европе», — заявил он.
Также он отметил, что европейцы «не должны недооценивать негативные последствия от Brexit для ЕС.
«Таким образом, у нас может быть два события, которые действительно могут потрясти Европу», — сообщил Ягланд.
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