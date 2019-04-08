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СМИ: Счетная палата заявила о рисках невыполнения госбюджета

08 апреля 2019 года Источник:Finclub

План поступлений в общий фонд государственного бюджета Украины в первом квартале не выполнен на 35 млрд грн, или 10,8% из-за неполучения запланированных доходов, средств от госзаимствований, приватизации госимущества и возврата кредитов.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

По его словам, состояние выполнения плана доходов свидетельствует о недостатках их планирования, и при сохранении имеющихся экономических тенденций есть дополнительные риски невыполнения доходной части госбюджета в текущем году.

Глава Счетной палаты отметил, что план доходов общего фонда на январь–март этого года не выполнен на 16 млрд грн, или 8%. Наибольшее невыполнение планового показателя налога на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров — на 9 млрд грн, или 12%, обусловлено, в частности, низкими темпами роста импорта (7,5% в январе–феврале), чем прогнозируется на этот год (9,1%), и отсутствием девальвации среднего курса гривны к доллару (прогноз на год — 2,5%).

Кроме того, госбюджет выполнялся в условиях замедления роста экономики, так как реальный ВВП в январе-феврале, по оценкам ведомства, вырос на 1,6%.

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