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Президент назвал дату дебатов с Владимиром Зеленским

08 апреля 2019 года Источник:РБК-Украина

Петр Порошенко назвал дату и время проведения дебатов с Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский». Об этом он сообщил в эфире телеканала «ТРК-Украина», передает корреспондент «РБК-Украина».

По словам г-на Порошенко, дебаты между кандидатами в Президенты на НСК «Олимпийском» должны состояться 14 апреля 2019 года.

«Я лично считаю, что стадион не является лучшим местом для проведения этой дискуссии. Но стадион, так стадион, если он (Владимир Зеленский — ред.) в любом другом месте отказывается провести дебаты. Я хочу подчеркнуть, что 14 апреля, в следующее воскресенье, на республиканском стадионе (НСК «Олимпийский» — ред.), я жду его для проведения дебатов. Я думаю, что 19.00 или 20.00 будет оптимальным сроком. Я приглашаю зрителей и все каналы, чтобы дебаты были проведены так, как предлагал Зеленский», — сообщил г-н Порошенко.

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