Сегодня 08 апреля 2019 года, 10:19

Российские власти оштрафовали Twitter

Суд выписал штраф в размере 3000 рублей Twitter за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей на территории РФ.

«Признать компанию Twitter виновной по ст. 19.7 КоАП РФ («Непредоставление сведений или информации») и назначить ей административный штраф в размере 3000 рублей», — зачитал решение судья Антон Козырев (цитата по ТАСС).

По материалам дела, Роскомнадзор отправил в компанию требования подтвердить хранение данных пользователей россиян на территории РФ, но ответ так и не был получен. По словам главного специалиста Роскомнадзора Михаила Воробьева, компания дважды не предоставила схему рабочих мест, где хранятся данные, и копию договора аренды. Представитель Twitter Мария Михеева в суде сообщила, что считает дело необоснованным: Роскомнадзор не имел полномочий выходить в суд с этими претензиями, так как «из протокола непонятно, за что конкретно Twitter привлекается к ответственности». «Юридической обязанности отвечать на запросы Роскомнадзора у компании не было», — подчеркнул еще один представитель Twitter Владислав Архипов, отметив, что Роскомнадзор не мог привлекать иностранную компанию к административной ответственности.

В январе этого года стало известно, что Роскомнадзор открыл административное производство против Facebook и Twitter из-за того, что компании не соблюдают закон о локализации баз персональных данных россиян. «Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», — сказали в Роскомнадзоре (цитата по «Коммерсанту»).

В конце прошлого года ведомство обратилось к руководству этих социальных сетей с сообщением о необходимости исполнения российского законодательства в области пользовательских данных. 18 января Роскомнадзор получил ответ на свой запрос, но не был им удовлетворен. Ранее глава ведомства Александр Жаров предупреждал, что в случае отказа от предоставления сведений компании должны заплатить штраф в размере 5000 руб. Срок, в течение которого они должны будут локализовать базы данных, — от шести месяцев до года.

В декабре Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 000 руб. за отказ подключиться к государственной информационной системе с перечнем запрещенных интернет-ресурсов. Ведомство также пригрозило возбудить против компании второе дело, если Google не начнет удалять противоправную информацию.