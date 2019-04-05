Сегодня 05 апреля 2019 года, 20:56

LHS: Лариса Антощук и Яна Базя — о тенденциях налоговых проверок 2016—2019 годов

Подытожив результаты налоговых проверок 2016—2019 годов, Лариса Антощук, адвокат, руководитель практики разрешения налоговых споров KPMG Law Ukraine, и Яна Базя, адвокат, старший юрист практики разрешения налоговых споров KPMG Law Ukraine, рассказали, какие доначисления чаще всего встречаются в актах налоговых проверок.

В начале лекции спикеры остановились на самых «дорогих» для бизнеса эпизодах доначислений, начав с вопроса трансфертного ценообразования. Лариса Антощук отметила, что суммы доначислений в данном случае самые большие, но существенны и суммы снятых убытков. При проверках налоговые органы обжалуют выбор метода (основания, обоснования), ставят под вопрос экономический анализ, изложенный в документации по контролируемым операциям. То есть в проверках «по сути» ставится вопрос относительно соблюдения принципа «вытянутой руки» в контролируемых операциях. Иногда в актах содержатся замечания к документальному оформлению операций, определение операций контролируемыми, вопросы, касающиеся обязанности подачи отчета по контролируемым операциям, формы отчета, своевременности подготовки и предоставления на запрос документации по контролируемым сделкам.

Вторая категория — так называемые сомнительные или фиктивные операции. В данном случае доначисления происходят вследствие признания хозяйственных операций плательщика такими, которые на самом деле не осуществлялись, а были лишь способом получения налоговой выгоды (необоснованного налогового кредита) — фиктивность, отсутствие деловой цели, экономической цели сделки. Как следствие, по результатам проверки снимается налоговый кредит на том основании, что отсутствует документальное подтверждение реальности операции либо же у провайдера услуг, продавца отсутствуют ресурсы для предоставления товаров, работ, услуг.

В таком случае суды должны проверять движение активов, факт предоставления услуг, отслеживать цепочку движения товаров и устанавливать факт получения средств. Следующая составляющая, которую должен проверить суд, — правосубъектность сторон операции. Также суд проверяет, каким образом полученные услуги связаны с вашей хозяйственной деятельностью.

«В случае налогового спора по так называемым сомнительным операциям нельзя задавать вопрос об экономическом эффекте от одной операции под предлогом, что хозяйственная деятельность должна предусматривать прибыльность. Мы говорим, что хозяйственная деятельность — это совокупность операций. Следовательно, деловая цель в виде позитивного экономического эффекта может быть рассмотрена только в разрезе анализа всех хозяйственных операций, но точно не одной сделки (именно так делает налоговая)», — подчеркнула Лариса Антощук.

Что касается операций с нерезидентами, то здесь четко прослеживается нежелание налоговых органов согласиться с правом на применение льготной ставки по налогу на доходы нерезидентов при выплате пассивных доходов за границу. Фискальный орган в актах проверок настаивает на недостаточности подтверждения, что получатель доходов является бенефициарным собственником. По статистике офиса крупных налогоплательщиковНП ГФС Украины было направлено 170 специальных запросов о получении информации из-за рубежа в 29 стран мира, на которые получено 172 ответа. Это статистика 2017 года.

В случае прощения долга просматривается четкая тенденция признания товаров или услуг, по которым прощен долг, безвозмездно полученными, в результате чего покупатель должен откорректировать налоговый кредит или доначислить налоговые обязательства (статьи 192 и 198 НК Украины). Что касается курсовой разницы, то чаще всего оспаривается право или политика налогоплательщиков по отражению курсовых разниц по невыплаченным суммам начисленных дивидендов, списанию задолженности, выплаченным процентам от нерезидентов или конвертации задолженности.

Отдельного внимания заслуживает вопрос бонусов, скидок, маркетинговых услуг. Здесь доначисление налога осуществляется в части НДС по операциям, связанным с проведением рекламных акций, получением маркетинговых услуг, НДС на бонусы, скидки.

Яна Базя остановилась на вопросе подтверждения статуса бенефициарного собственника.

Так, нерезидент является бенефициарным собственником дохода при таких условиях: он имеет право на получение таких доходов; не является агентом, номинальным держателем или посредником относительно такого дохода; определяет дальнейшую экономическую судьбу дохода и получает экономическую выгоду; способен подтвердить фактическое право на получение такого дохода путем предоставления лицу, которое выплачивает ему доходы, справки о резидентности.

Далее спикеры проанализировали проблемные вопросы налогообложения при выплате роялти и процентов нерезидентам, а также рассмотрели судебную практику разрешения споров относительно курсовых разниц и трансфертного ценообразования