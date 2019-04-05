Сегодня 05 апреля 2019 года, 19:26

Международный уголовно-правовой форум завершился обсуждением злободневных вопросов уголовного процесса

«Все самое интересное остается на конец», — прокомментировал Дмитрий Онученко, руководитель практики безопасности бизнеса АО Juscutum, открывая работу завершающей сессии Международного уголовно-правого форума. Злободневные вопросы уголовного процесса обсуждали Владимир Гребенюк, судья Подольского районного суда г. Киева, Константин Рыбачковский, партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры», Алексей Менив, партнер АО «Шкребец и Партнеры», Алексей Калинников, старший партнер АО «Могильницкий и Партнеры», и Андрей Чехонадский, руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп».

Владимир Гребенюк рассказал участникам форума о проблемных зонах в работе следственных судей — авангарде уголовного процесса. Свое выступление г-н Гребенюк построил на анализе решений об отстранении от должности, принятых по итогам рассмотрения различных ходатайств. Он также прокомментировал некоторые проблемные вопросы при проведении обысков.

Константин Рыбачковский говорил о рисках и вариантах защиты при внеплановых налоговых проверках, назначенных по решению следственного судьи в рамках уголовного процесса. Докладчик детально проанализировал практику следственных судей о назначении внеплановых документарных проверок, возможности и алгоритмы их обжалования, а также правовые позиции Верховного Суда по данному вопросу.

Актуальные проблемы негласных следственных (розыскных) действий анализировал Алексей Менив. Среди спорых моментов он назвал случаи передачи информации, полученной в результате негласных следственных действий, особенности такого следственного действия как снятие информации с электронных информационных систем, а также фиксирование результатов контроля при совершении преступления.

О «национальных особенностях» задержания лица как временной меры пресечения участникам форума рассказал Андрей Чехонадский. Докладчик проанализировал формальные подходы и наиболее распространенные ошибки правоохранительных органов и поделился опытом эффективных мер реагирования.

Доклад Алексея Калинникова бы посвящен нюансам обжалования приговоров на основании соглашений о признании вины лицами, прав и интересов которых они касаются. Речь идет о случаях нарушения такими приговорами прав и интересов лиц, не являющихся участниками уголовного производства. Среди распространенных ситуаций докладчик выделил нарушение презумпции невиновности при указании в приговоре на совершение преступлений лицами, не являющимися участниками уголовного процесса, спецконфискацию имущества третьих лиц по приговору на основании соглашения о признании вины без привлечения их к участию в уголовном производстве, а также обоснование нереальности хозяйственных операций со ссылкой на приговоры на основании соглашения о признании вины. В продолжение выступления г-н Калинников рассказал о нюансах обжалования, а также проанализировал практику Верховного Суда по обжалованию приговоров, которыми утверждены соглашения о признании вины, не участниками уголовного производства.