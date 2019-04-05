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LHS: о потенциальных последствиях недопуска к проведению налоговой проверки рассказал Андрей Чехонадский

Модуль «Досудебный и судебный порядок обжалования» открыл Андрей Чехонадский, руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», рассказав об алгоритме действий в случае недопуска к проведению налоговой проверки.

Андрей Чехонадский предложил развеять мифические представления о последствиях недопуска к проведению налоговой проверки. Многие юристы и адвокаты придерживаются мнения, что допуск к проведению проверки создаст проблемы для клиентов. Лектор обратил внимание на позицию Верховного Суда Украины, который в 2010 году четко указал: если налогоплательщик видит ряд нарушений в назначении проверки, он вправе не допускать к проведению проверки.

Андрей Чехонадский рассказал о последствиях недопуска к проверке. Так, налоговый инспектор составляет акт о недопуске. Далее руководитель контролирующего органа принимает решение либо об условном, либо о полном административном аресте имущества налогоплательщика. С заявлением о подтверждении ареста контролирующий орган должен обратиться в суд на протяжении 24 часов с момента фиксации недопуска. Необращение налогового органа обратиться в суд в указанные сроки служит основанием для нерассмотрения его заявления по сути.

Каковы правовые последствия принятия судебного решения о полном административном аресте имущества? Согласно Налоговому кодексу Украине налогоплательщик лишается права распоряжения своим имуществом. Лектор обратил внимание, что в законодательстве отсутствует требование вносить сведения об административном аресте имущества в Единый государственный реестр вещных прав на недвижимое и движимое имущество.

Фактически решение не влияет на возможность отчуждения имущества. Никаких ограничений в отчуждении такого имущества у налогоплательщика нет, подтвердил г-н Чехонадский.

«Те наказания за недопуск, о которых говорит инспектор, — это мифы. С настоящими проблемами налогоплательщик столкнется в случае допуска к проверке», — считает Андрей Чехонадский.

Также лектор обратил внимание на норму Налогового кодекса о правах контролирующих органов. Согласно пункту 20.1.30 статьи 20 контролирующие органы имеют право обращаться в суд относительно приостановления расходных операций налогоплательщика на счетах такого налогоплательщика в банках и других финансовых учреждениях (кроме операций по выдаче заработной платы и уплаты налогов, сборов, единого взноса, а также определенных контролирующим органом денежных обязательств плательщика налогов, погашения налогового долга), в том числе при недопуске должностных лиц контролирующих органов к обследованию территорий и помещений.

Также в пункте 20.1.33 статьи 20 Налогового кодекса указано, что контролирующие органы имеют право обращаться в суд относительно наложения ареста на денежные средства и находящиеся в банке другие ценности налогоплательщика, имеющего налоговый долг, в случае если у такого налогоплательщика отсутствует имущество и/или его балансовая стоимость меньше суммы налогового долга и/или такое имущество не может быть источником погашения налогового долга;

Таким образом, сам по себе недопуск к проведению проверки не является надлежащим правовым основанием для наложения ареста на денежные средства налогоплательщика. Такой позиции придерживается и Верховный Суд, подчеркнул лектор.