Сегодня 05 апреля 2019 года, 17:53

Уголовно-правовой форум: участники ознакомились с нюансами привлечения к ответственности и эффективными тактиками защиты

Международный уголовно-правовой форум продолжила сессия, посвященная практическим вопросам защиты по уголовным делам. Модератором выступила Екатерина Гупало, партнер АО Arzinger. Валентина Щепоткина, заместитель председателя Кассационного уголовного суда в Составе Верховного Суда, представила доклад, посвященный особенностям применения процессуальных механизмов обеспечения единства судебной практики. Она, в частности, прокомментировала компетенцию коллегий ВС в случае отступления от устоявшейся практики, а также особенности передачи дел на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда. Среди прочего докладчик напомнила о возможности коллегии обратиться к Большой Палате для формирования правовой позиции по исключительной проблеме применения материального или процессуального права.

Алексей Колетевский, начальник отдела подготовки материалов относительно дисциплинарной ответственности и увольнения прокуроров КДПК, говорил о дисциплинарной и уголовной составляющих ответственности прокуроров. Рассказав о существующей практике рассмотрения жалобы на прокуроров, он дал ряд рекомендаций по оформлению таких жалоб, ведь именно от качества поданных документов во многом зависит, будет ли инициировано дисциплинарное производство, а прокурор привлечен к ответственности.

Выступление Вячеслава Краглевича, партнера ЮК EQUITY, было посвящено разграничению гражданской и уголовной ответственности в экономических преступлениях. Говоря о проблемах привлечения к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений (в частности, были названы такие негативные факторы, как нестабильность регулирования хоздеятельности, существенный уровень латентности экономических преступлений и «дефицит» соответствующей судебной практики), докладчик сосредоточился на особенностях гражданской ответственности в данной категории дел. Напомнив, что возмещение причиненного ущерба возможно как путем подачи гражданского иска в уголовном производстве, так и отдельно в порядке гражданского судопроизводства, г-н Краглевич прокомментировал, какие условия необходимы для удовлетворения иска, а также провел «границу» между уголовной и гражданской ответственностью в экономических преступлениях.

Управляющий партнер АФ GORO Legal Александр Горошинский презентовал тактические наработки защиты интересов клиента во время «заочного» досудебного расследования и судебного рассмотрения — одного из наиболее дискуссионных правовых институтов. Отметив, что с 2014 года в Украине принято более 1900 «заочных» приговоров, докладчик обратил внимание на специфические вызовы участия адвоката в данной категории дел и прокомментировал особенности международного сотрудничества по «заочной процедуре». А говоря о специфике участия адвоката в данной категории дел, г-н Горошинский подчеркнул важность согласования правовой позиции с клиентом.

Ответ на практически риторический вопрос «Нужна ли защита для защитника в уголовном процессе?» дал Юрий Ратушняк, адвокат GOLAW. Он рассказал о законодательном обеспечении прав адвокатов и проблемах, которые возникают на практике, прокомментировал практические аспекты повышения уровня защиты адвоката, который принимает участие в уголовном производстве, а также обратил внимание на роль органов адвокатского самоуправления в защите адвоката, его прав и законных интересов в уголовном процессе.

В завершение дискуссии выступил Дмитрий Сырко, партнер АО MITRAX. Тема его доклада — «Тактика и защита при недобросовестном использовании правоохранительных органов с целью завладения имуществом». К «зонам риска» докладчик отнес недобросовестные действия государственных регистраторов и нотариусов (которые часто остаются без расследования), блокировку объектов недвижимости и других материальных объектов посредством принятия постановления о признании их вещественным доказательствами, использование решений АРК как способа незаконного завладения имуществом. Относительно новым инструментом правоохранительных органов и бизнес-групп для завладения и получения контроля управления над определенным имуществом, по мнению г-на Сырка, следует рассматривать АРМА. Докладчик привел ряд примеров из практики, связанных с посягательствами на имущество, и назвал контрмеры, предпринятые стороной защиты. Он также поделился некоторыми тактическими наработками защиты собственников имущества в уголовных делах: в частности, это мониторинг и блокировка Государственного реестра прав на недвижимое имущество, обращение в суд с ходатайствами о снятии ареста с имущества и с жалобами о возврате изъятого имущества, обращение с жалобой в Совет бизнес-омбудсмена на неправомерные действия правоохранительных органов, обращение в КДКП с дисциплинарной жалобой о совершении прокурором дисциплинарного проступка.