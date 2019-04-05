Сегодня 05 апреля 2019 года, 16:20

Эксперты раскрыли аспекты борьбы с коррупцией в контексте вызовов для уголовной юстиции

Продолжает работу Международный уголовно-праврвой форум

Спикеры следующей сессии Международного уголовно-правового форума обсудили вызовы для уголовной юстиции в контексте борьбы с коррупцией. Модерировал сессию Вячеслав Краглевич, партнер ЮК EQUITY.

О формировании Высшего антикоррупционного суда рассказал Сергей Козьяков, председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

«Говорить отдельно о формировании ВАС от Верховного Суда нецелесообразно, поскольку именно ВС будет выносить окончательное решение по результатам рассмотрения дел ВАС», — подчеркнул он. По словам докладчика, за последние несколько лет ВККС наработала хороший опыт проведения открытых и прозрачных конкурсов. Председатель ВККС сообщил, что по статистике около 30% судей составляют представители адвокатского сообщества и ученые.

«ВККС с учетом ее полномочий является самым крупным «кадровым агентством» в судебной системе на мировой арене», — сказал г-н Козьяков.

Возвращаясь к вопросу формирования ВАС и его функциональности, он отметил, что успешных проектов среди стран мира, а их порядка 20, сегодня нет. «Надо приложить все усилия, чтобы именно в нашей стране этот проект был реализован успешно», — резюмировал председатель ВККС.

В свою очередь Вячеслав Краглевич поинтересовался, будет ли достаточно судей для надлежащего исполнения своих функций. По словам г-на Козьякова, в первую очередь все будет зависеть от организации работы суда, то есть от аппарата и, конечно, от руководства. Более того, следует помнить, что, к сожалению, существует масса процессуальных лазеек, которые направлены на затягивание рассмотрения дела в суде.

Продолжая тему борьбы с коррупцией, Андрей Боровик, исполнительный директор ОО «Трансперенси Интернешнл Украина», рассказал, какое место Украина занимает на антикоррупционной карте мира. Спикер сообщил, что рейтинг формируется с 1995 года, но с 2012 года вносились изменения. В частности, если ранее рейтинг рассчитывался по шкале от 0 до 10 баллов, то теперь шкала составляет от 0 до 100 баллов.

«Рейтинг не формируется единолично. Например, в последний отчетный год Украину оценивали девять международных организаций», — отметил эксперт.

В целом средний мировой показатель составляет 43 балла, а в странах ЕС — 64. Украина получила 32 балла. По словам г-на Боровика, с каждым годом наша страна набирает два балла, поэтому, чтобы достичь среднего показателя, Украине понадобится 7–10 лет.

«Главный фактор, который влияет на рейтинг сегодня: бизнес не имеет доверия к судебной системе», — высказал мнение Андрей Боровик. Но, по его словам, необходимо время, поскольку только сейчас появились первые результаты судебной реформы. Эксперт также предположил, что улучшить ситуацию сможет создание службы финансовых расследований

Филипп Пронин, начальник управления выявления и розыска активов АРМА, рассказал об алгоритме работы Агентства. «Расследование и розыск активов — это два параллельных процесса», — сообщил он.

В частности, эксперт рассказал, как происходит сбор информации из международных источников. «Статус этой информации будет отличаться от статуса полученной в нашей стане. Например, такая информация не является доказательством в суде, но служит хорошим аргументом для качественной подготовки доказательственной базы», — считает г-н Пронин.

Как отметил спикер, в перспективе деятельности АРМА — создание собственной IT-лаборатории.

Международный гражданско-правовой опыт борьбы с коррупцией в контексте украинских реалий представил Александр Жила, прокурор отдела прокуратуры города Киева.

«Коррупция — это по сутиперераспределение материальных благ. Мы в большинстве случаев воспринимаем ее как попытки чиновника получить материальное благо. Но это лишь один небольшой элемент», — уверен он.

По его мнению, антикоррупционное законодательство нуждается в расширении в части экстерриториального принципа. Более того, иностранные государства сегодня заинтересованы в совместном расследовании коррупционных преступлений.

Следующий доклад сессии, с которым выступил Сергей Смирнов, партнер Sаyenko Kharenko, касался роли адвоката в борьбе с коррупцией. «Ни для кого не секрет, что адвокаты в нашем обществе воспринимаются как посредники между клиентом и судом, клиентом и правоохранительными органами. Но не с точки зрения защиты прав клиента, а как посредники для урегулирования вопросов посредством коррупционных схем», — сказал эксперт. Он отметил, что в Украине гарантировать 100%-ный результат никто не берется, если, конечно, в нем нет коррупционной составляющей. «Поэтому переоценить роль адвоката в процессе борьбы с коррупцией очень сложно», — уверен г-н Смирнов.

Вместе с тем 75,7% украинцев считают коррупцию очень серьезной проблемой, и наиболее коррумпированными, по мнению бизнеса, являются суды, а второе место в рейтинге занимают налоговые и таможенные органы.

Спикер порекомендовал создать антикоррупционную программу, назначить уполномоченное лицо и в обязательном порядке проводить мониторинг и контроль за ее выполнением.

В завершение дискуссии Игорь Федоренко, партнер АО AVER LEX, выступил с докладом «По следам незаконного обогащения: какие новые претензии могут быть предъявлены чиновникам после отмены статьи 368-2 УК Украины». По его словам, всегда существуют риски, связанные с установленными следствием данными. В частности, отсутствие признаков нелегального происхождения попадает под статью 212 Уголовного кодекса Украины, а уже наличие таких признаков подлежат расследованию по ряду статей УК.

Среди возможных последствий г-н Федоренко назвал вручение подозрения и направление дела в суд на основании уже имеющихся данных, инициирование расследований с применением всех форм процессуального принуждения и вмешательства, поиск оснований для привлечения к уголовной ответственности в связи с текущей деятельностью.