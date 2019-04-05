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Сегодня 05 апреля 2019 года, 17:53

ВСП утвердил Положение о Службе судебной охраны

Высший совет правосудия утвердил Положение о Службе судебной охраны и Положение о прохождении службы сотрудниками Службы судебной охраны.

Решение было принято в ходе заседания 4 апреля 2019 года, передает пресс-центр судебной власти Украины.

Как отметила член Высшего совета правосудия Ирина Мамонтова, в связи с принятием Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде» внесены изменения в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей», которыми нормирована деятельность Службы судебной охраны, ее статус, полномочия, порядок прохождения службы, вопросы социальной защиты сотрудников.

Так, статьей 160 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» предусмотрено, что поддержание общественного порядка в суде, прекращение проявлений неуважения к суду, а также охрану помещений суда, органов и учреждений системы правосудия, выполнение функций по государственному обеспечению личной безопасности судей и членов их семей, работников суда, обеспечение в суде безопасности участников судебного процесса осуществляет Служба судебной охраны. Она является государственным органом в системе правосудия для обеспечения охраны и поддержания общественного порядка в судах, подотчетна Высшему совету правосудия и подконтрольна Государственной судебной администрации Украины.

Положение о Службе судебной охраны в соответствии с пунктом 13 части первой статьи 3 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» утверждает Высший совет правосудия.

«Проект Положения о Службе судебной охраны проверялся правовым управлением секретариата Высшего совета правосудия и мной лично на соответствие Законам Украины «О судоустройстве и статусе судей», «О Высшем антикоррупционном суде», «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов», — отметила член Высший совет правосудия Ирина Мамонтова.

В рассмотрении данного вопроса принял участие руководитель Службы судебной охраны Валерий Бондарь.

Высший совет правосудия решил утвердить Положение о Службе судебной охраны и в связи с этим признать утратившим силу решение Высшего совета правосудия от 21 декабря 2017 года №4237/0/15-17, которым было утверждено предыдущее Положение о Службе судебной охраны.

Также Высший совет правосудия рассмотрел вопрос об утверждении Положения о прохождении службы сотрудниками Службы судебной охраны.

Член Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко отметил, что Положение о прохождении службы сотрудниками Службы судебной охраны предусмотрено и разработано прежде всего на основании Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», глава 4 раздела XI которого регулирует статус Службы судебной охраны.

Указанное Положение разрабатывалось с учетом уже существующих положений, в частности, о службе в органах Национальной полиции, в государственной службе охраны, в других военных формированиях. Учтены типичные вопросы, которые регулируются указанными положениями.

Кроме того, при разработке Положения учтены требования Закона Украины «О предотвращении коррупции», «О Национальной полиции», «Об охранной деятельности».

Положение регламентирует вопросы прохождения службы с момента принятия до увольнения со службы, вопросы социальной защиты, присвоения специальных званий и другие.

«Процедура согласования и внесения на рассмотрение Высшего совета правосудия Положения о прохождении службы сотрудниками Службы судебной охраны соблюдена», — подытожил Андрей Овсиенко.

Высший совет правосудия решила утвердить Положение о прохождении службы сотрудниками Службы судебной охраны.