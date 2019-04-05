Сегодня 05 апреля 2019 года, 13:17

Уголовные производства с иностранным элементом – в фокусе внимания Международного уголовно-правового форума

Вторая сессия Международного уголовно-правового форума была посвящена уголовным производствам с иностранным элементом. Модератором сессии выступила управляющий партнер АО AVER LEX Ольга Просянюк. «Уголовный процесс сложный и специфический, мы знаем, что в каждой стране есть свои особенности, но есть что-то общее – то, что связывает нас с другими странами» - подчеркнула г-жа Просянюк.

Особенностями испанской экстрадиции поделился управляющий партнер Campaner Law (Испания), почетный член консультативного совета Европейской ассоциации адвокатов по уголовным делам Хайме Кампанер. В одном из случаев испанский суд отказал в удовлетворении запроса украинского прокурора об экстрадиции, поскольку тот не доказал связи запрашиваемого лица с расследуемым делом.

На вопросе доказательной базы в делах об экстрадиции в США остановился юрист Kobre & Kim Джейсон Масимор. Он посоветовал очень тщательно подходить к сбору доказательной базы на этапе досудебного расследования. Значение доказательств нельзя переоценить. Также стоит помнить, что административные органы власти в разных государствах имеют разное административное влияние.

Николай Пашковский, адвокат, научный советник АО Barristers, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде, к.ю.н, доцент, остановился на причинах отказа в экстрадиции и критериях для отказа в экстрадиции по политическим мотивам. Экстрадиционный процесс регламентируется нормами международного и национально права. К последнему, как правило, относиться вопрос определения корректных и справедливых процедур. Анализ статистики экстрадиции свидетельствует, что в большинстве случаев применяется Европейская Конвенция о выдаче ETS №024 от 1957 года и очень редко двусторонними соглашениями между государствами.

По словам г-на Пашковского, в свое время Европейский суд по правам человека неоднократно констатировал, что положения национального законодательства об экстрадиции не гарантируют четкости и предсказуемости. До принятия нового УПК Украины все экстрадиционные процессы были спорными с точки зрения Конвенции о защите прав и основных свобод.

«Экстрадиция это не только правовой институт, но и правоприменительная деятельность, имеющая определенные этапы» - отметил Николай Пашковский. Он добавил, что международные договоры и УПК Украины устанавливает определенные требования к запросу об экстрадиции, и недостатки этого запроса или не приобщение документов являются ключевыми причинами отказа в удовлетворении запроса об экстрадиции. Кроме того, основания для отказа в выдаче устанавливаются во время экстрадиционной проверки. Но, к сожалению, национальные правоохранительные органы очень формально относятся к этому этапу. Они полностью полагаются на добропорядочность международных коллег.

Партнер ЮК VB PARTNERS Денис Бугай рассказал о международной помощи в уголовных делах, раскрыв возможности адвоката. Он отметил, что по вопросу международного сотрудничества, национальные правоохранительные органы в последние время шагнули далеко вперед. Отдельным направлением международного сотрудничества является выявление, замораживание и возврат активов, полученных преступных путем.

Денис Бугай выделил два международных тренда. Первый – принцип «инициативного обмена информацией». Когда международные органы делятся информацией по собственной инициативе без запроса соответствующего органа. Другой - нивелирование банковской тайны. «Скажите своим клиентам, что банковской тайны не существует. Банки выдают информацию по первому запросу правоохранительных органов. Счета арестовываются по запросу, поступившем по факсу в течение нескольких минут» - предупреждает г-н Бугай.

Лидером по вопросу международного сотрудничества является НАБУ, они также успешно апробируют новые форматы сотрудничества (к примеру, заключают двусторонние договора о сотрудничестве с антикоррупционными органами других стран). В 55% случаях их запросы удовлетворяются. НАБУ пытается достучаться до 64 стран. ГПУ также пытается идти путем НАБУ – они активно собирают информацию, но еще не научились ею пользоваться. Г-н Бугай советует быть проактивным в коммуникации с Интерполом. Не нужно ждать, когда они объявлять в розыск клиента адвоката, а предупреждать, что такой запрос к ним может поступить. Это поспособствует тому, что Интерпол более критически относиться к запросу государственного органа.