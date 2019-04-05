Стало известно, сколько средств поступило от приватизации в этом году

В первом квартале от приватизации поступило 184 млн грн, что в 5,4 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров в Facebook.
«Именно первый квартал 2018 года завершил старые процедуры приватизации, потому что с 7 марта прошлого года вступил в силу новый закон о приватизации, и она пошла по совершенно новым, прогрессивным, европейским правилам», — написал он.
За все время малой приватизации, а она стартовала осенью 2018 года, продано государственного имущества на сумму почти 450 млн грн.
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