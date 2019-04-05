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АМКУ оштрафовал поставщиков питания для армии почти на 1 млрд грн

05 апреля 2019 года Источник:UBR

Антимонопольный комитет оштрафовал на 869,27 млн грн украинские компании, которые участвовали в торгах на поставку питания для Министерства обороны Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская. По ее словам, санкции применили к 22 структурам за сговор на тендерах в системе электронных закупок ProZorro.

Самый крупный штраф выписали компании «Военторг» — 363,8 млн грн. ООО «Укрпродакорд ОР» оштрафовли на 204,4 млн грн, ООО «Визит» — на 97,4 млн, а компания «Пирятинский деликатес» оштрафована на 93,8 млн грн. Остальные 18 компаний наказаны на не столь значительные суммы.

Кроме того, АМКУ выделил в отдельное производство материалы по закупке, в которой принимали участие компании ООО «Комплекс «Рико», ООО «Пирятинский деликатес» и КНУ им. Шевченко, для проведения дополнительного расследования. По словам г-жи Загребельской, речь идет о тендерах Минобороны на закупку услуг по обеспечению питанием личного состава воинских частей Вооруженных сил. Всего комитет расследовал семь процедур с ожидаемой стоимостью более 2,5 млрд грн.

«Участниками указанных тендеров было отозвано более 70 тендерных предложений несмотря на то, что предложения последних были наиболее экономически выгодными и могли быть определены победителями заказчиком. В результате отзыва более экономически выгодных предложений победителями были признаны компании с большей ценой», — написала она.

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