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Россия все еще остается лидером по числу неисполненных решений ЕСПЧ

05 апреля 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Комитет министров Совета Европы отчитался об исполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) за 2018 год. Россия продолжает оставаться лидером по числу неисполненных решений — 1585, опережая Турцию (1237), Украину (923), Румынию (309) и Венгрию (252). Далее идут Италия (245), Греция (238), Болгария (208), Азербайджан (186) и Молдова (173). Сумма присужденных по делам против РФ компенсаций, которые должны выплатить российские власти, в минувшем году составила 13,115 млн евро, лидерство по этому показателю Россия уступила Албании (13,453 млн евро). Далее с большим отрывом идут Италия, Франция и Румыния (9,792 млн евро, 6,731 млн евро и 5,807 млн евро соответственно).

По числу исполненных в 2018 году решений Россия заняла второе место (393), уступив лидерство Румынии (393). Далее идут Турция (372), Украина (318), Италия (192), Молдова (136), Греция (118), Хорватия (112), Польша (69) и Венгрия (56).

Общее количество неисполненных решений ЕСПЧ снизилось с максимального показателя 11 099 в 2012 году до 6151 в конце 2018 года. 1248 решений из этого списка касались «ведущих» дел, в которых впервые выявлены нарушения конвенции, в остальных делах случаи нарушения повторялись.

Количество закрытых дел, решения по которым считаются исполненными, снизилось в 2018 году до 2705 (в 2017 году — 3691). Большинство дел, которые в Совете Европы сочли исполненными, касались повторяющихся нарушений Европейской конвенции или «дружественного урегулирования» правительством РФ жалоб россиян. Общее количество неисполненных решений по делам против России в 2018 году впервые сократилось.

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