Сегодня 05 апреля 2019 года, 16:21

Россия все еще остается лидером по числу неисполненных решений ЕСПЧ

Комитет министров Совета Европы отчитался об исполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) за 2018 год. Россия продолжает оставаться лидером по числу неисполненных решений — 1585, опережая Турцию (1237), Украину (923), Румынию (309) и Венгрию (252). Далее идут Италия (245), Греция (238), Болгария (208), Азербайджан (186) и Молдова (173). Сумма присужденных по делам против РФ компенсаций, которые должны выплатить российские власти, в минувшем году составила 13,115 млн евро, лидерство по этому показателю Россия уступила Албании (13,453 млн евро). Далее с большим отрывом идут Италия, Франция и Румыния (9,792 млн евро, 6,731 млн евро и 5,807 млн евро соответственно).

По числу исполненных в 2018 году решений Россия заняла второе место (393), уступив лидерство Румынии (393). Далее идут Турция (372), Украина (318), Италия (192), Молдова (136), Греция (118), Хорватия (112), Польша (69) и Венгрия (56).

Общее количество неисполненных решений ЕСПЧ снизилось с максимального показателя 11 099 в 2012 году до 6151 в конце 2018 года. 1248 решений из этого списка касались «ведущих» дел, в которых впервые выявлены нарушения конвенции, в остальных делах случаи нарушения повторялись.

Количество закрытых дел, решения по которым считаются исполненными, снизилось в 2018 году до 2705 (в 2017 году — 3691). Большинство дел, которые в Совете Европы сочли исполненными, касались повторяющихся нарушений Европейской конвенции или «дружественного урегулирования» правительством РФ жалоб россиян. Общее количество неисполненных решений по делам против России в 2018 году впервые сократилось.