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Судьи апелляционного суда взяли самоотвод по «делу Савченко — Рубана»

05 апреля 2019 года Источник:РБК-Украина

Коллегия судей Киевского апелляционного суда по уголовному делу нардепа Надежды Савченко, а также бывшего руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана, обвиняемых в подготовке терактов, взяла самоотвод. Об этом сообщил в четверг адвокат Савченко Валентин Рыбин в Facebook.

Н.Савченко и В.Рубана подозревают в планировании переворота и захвата государственной власти.

«Киевский апелляционный должен был определить, в каком суде Киева будут слушать дело Савченко — Рубана. Но не сложилось. Судьи взяли самоотвод», — сообщил он.

Напомним: 16 февраля с.г. Апелляционный суд г.Чернигова решил направить дело Надежды Савченко и Владимира Рубана в Верховный суд для изменения подсудности. Ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что дело необходимо перевести в Чернигов, потому что там живут большинство свидетелей.

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