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Президент издал Указ о конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Евросуда

05 апреля 2019 года Источник:Юридическая Практика
Президент включил в конкурсную комиссию пятерых известных юристов Президент включил в конкурсную комиссию пятерых известных юристов

Президент Украины издал Указ №100 / 2019 «О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины» от 4 апреля 2019 года.

Предусматривается образовать конкурсную комиссию по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины, а также утвердить персональный состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов.

Конкурсной комиссии предписано обеспечить проведение конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Министерству иностранных дел Украины следует обеспечить:

- проведение тестирования участников конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины относительно определения уровня владения ими официальными языками Совета Европы;

- внесение в установленном порядке в Совет Европы по результатам проведения конкурса списка кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

В состав конкурсной комиссии вошли:

- Довидас Виткаускас – руководитель проекта Европейского Союза «Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине (ПРАВО)» (по согласию);

- Тимур Короткий – профессор кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия», кандидат юридических наук (по согласию);

- Наталья Кузнецова – академик-секретарь отделения гражданско-правовых наук Национальной академии правовых наук Украины, академик Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор (по согласию);

- Михаил Микиевич – заведующий кафедрой европейского права Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктор юридических наук, профессор (по согласию);

- Татьяна Сыроед – профессор кафедры конституционного, муниципального и международного права юридического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, доктор юридических наук (по согласию).

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