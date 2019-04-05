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Crime-тайм: стартовал первый Международный уголовно-правовой форум

05 апреля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня уголовно-правовые риски незримо присутствуют практически в любой сфере деятельности, а защита в уголовном процессе продолжает удерживать пальму первенства среди самых востребованных направлений на украинском рынке юридических услуг. Учитывая актуальность данной проблематики, «Юридическая практика» решила расширить канву своих отраслевых мероприятий. Первый Международный уголовно-правовой форум призван стать экспертным компасом для тех, кто держит руку на пульсе международных тенденций и национальных особенностей уголовного права и процесса. Генеральным партнером мероприятия выступило АО AVER LEX, экспертным — ЮК EQUITY, профессиональным — ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры».

Форум собрал на одной площадке представителей власти (законодательной, исполнительной и судебной), прокуратуры, «антикоррупционных» и правоохранительных органов, а также юридического рынка, ведущие международные и украинские эксперты в сфере уголовного права и процесса. Обсуждение будет проходить в рамках пяти сессий: «Судебная реформа и уголовный процесс: промежуточные результаты и дальнейшие шаги» (панельная дискуссия), «Уголовные производства с иностранным элементом», «Вызовы для уголовной юстиции в контексте борьбы с коррупцией», «Уголовная ответственность и тактика защиты», «Уголовный процесс: злободневные вопросы.

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