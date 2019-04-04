Сегодня 04 апреля 2019 года, 20:21

Об особенностях обжалования решений по результатам налоговой проверки слушателям LHS рассказал Владимир Ратушняк, партнер ЮК «Альянс Ратушняк и Партнеры»

Владимир Ратушняк, партнер ЮК «Альянс Ратушняк и Партнеры, продолжая тему налоговых проверок, сфокусировался на судебном обжаловании результатов налоговой проверки.

В начале лекции г-н Ратушняк обратил внимание на проблемы, с которыми может столкнуться налогоплательщик в ходе подачи документов. Так, в случае если до окончания проверки налогоплательщик не предоставляет документы (кроме случаев выемки), подтверждающие показатели, отображенные в налоговой отчетности, считается, что такие документы отсутствуют.

Как доказать, что документы были предоставлены? Лектор рекомендует обращаться в контролирующие органы с просьбой отправить вам запрос с требованием предоставить документы. В таком случае ваш письменный ответ на такой запрос будет служить доказательством предоставления документов.

В случае если должностное лицо ГФС отказывается учитывать документы, предоставленные плательщиком во время проверки, плательщик имеет право до окончания проверки направить письмом с уведомлением о вручении или подать непосредственно в контролирующий орган, который проводит проверку, копии таких документов.

Кроме того, нужно учитывать, что налоговые органы ссылаются на отсутствие документов, когда они неверно составлены или не содержат обязательных положений.

Акт проверки не обжалуется, подчеркнул лектор. Вы должны оценить выводы акта и подать свои возражения, поскольку в суде вам нужно объяснить, что подавали обоснованные возражения еще на этапе предоставления документов. Так, на протяжении 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения акта проверки, плательщик имеет право подать возражение и дополнительные документы, которые подтверждают показатели, отображенные налогоплательщиком в налоговой отчетности.

Возражения или дополнительные документы рассматриваются контролирующим органом на протяжении 7 рабочих дней, следующих за днем их получения (днем завершения проверки, проведенной в связи с необходимостью выяснения обстоятельств, которые не были исследованы во время проверки и указаны в замечаниях).

Решения, принятые контролирующим органом, могут быть обжалованы в административном или в судебном порядке.

С учетом сроков исковой давности, определенных в статье 102 Налогового кодекса Украины, плательщик имеет право обжаловать в суде налоговое уведомление-решение в любой момент после его получения. В случае, когда до подачи искового заявления проводилась процедура административного обжалования, плательщик имеет право обжаловать в суде налоговое уведомление-решение о начислении денежного обязательства на протяжении месяца, следующего после окончания процедуры административного обжалования. При этом решение контролирующего органа, обжалованное в судебном порядке, не подлежит административному обжалованию. Нужно также учитывать, что в случае обращения в суд с иском денежное обязательство считается несогласованным до момента вступления судебного решения в законную силу.

Владимир Ратушняк обратил внимание, что плательщик должен подать в суд доказательства и обосновать свою правовую позицию. Необходимо использовать первичные документы, пояснения и обоснования, четко излагать информацию по каждому налогу и, конечно же, руководствоваться судебной практикой.