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LHS: досудебное обжалование действий, бездействия контролирующих органов и решений по результатам проверки — с такой темой лекции выступил Роман Загрия, управляющий партнер ЮК «Право Гарант», руководитель практики налогового права

04 апреля 2019 года Источник:Юридическая Практика

В фокусе внимание слушателей LHS — процедура подачи жалоб налогоплательщиков и их рассмотрение контролирующими органами. Об этом рассказал Роман Загрия, управляющий партнер ЮК «Право Гарант», руководитель практики налогового права.

Процедура административного обжалования считается досудебным порядком разрешения спора. Административное обжалование может рассматриваться в закрытом или открытом заседании. Отличием является то, что в открытом заседании кроме налогоплательщика, налогового агента или его уполномоченного представителя могут участвовать уполномоченные представители центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующего государственную финансовую политику; уполномоченные представители центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную регуляторную политику, уполномоченный представитель Совета бизнес-омбудсмена, представители средств массовой информации.

Жалоба подается в письменной форме в контролирующий орган высшего уровня в течение десяти календарных дней, следующих за днем получения налогоплательщиком решения контролирующего органа, которое обжалуется.

Лектор обратил внимание, что налогоплательщик одновременно с подачей жалобы контролирующему органу высшего уровня обязан письменно уведомить контролирующий орган, которым определена сумма денежного обязательства или принято другое решение об обжаловании его налогового уведомления-решения или любого другого решения.

Срок рассмотрения жалобы составляет 20 календарных дней (пункт 56.8 статьи 56 Налогового кодекса Украины) с возможностью продления до 60 календарных дней (пункт 56.9 статьи 56 НК Украины).

Если мотивированное решение по жалобе налогоплательщика не направляется налогоплательщику в течение 20 дней или на протяжении срока, продленного по решению контролирующего органа, считается, что такая жалоба удовлетворена в пользу налогоплательщика со дня окончания указанного срока.

Получить положительный результат по административному обжалованию можно, уверен Роман Загрия. Но зачастую этому мешают два фактора: отсутствие конкретной цели у налогоплательщика и неиспользование в полной мере прав, предоставленных законодательством. Как свидетельствует статистика, каждое пятое налоговое уведомление-решение отменяется на этапе административного обжалования.

Лектор дал следующие рекомендации. Во-первых, следует прилагать к жалобе документы, расчеты и доказательства. Налогоплательщик может предоставить вместе с жалобой расчеты и доказательства, которые он считает необходимыми. Копии документов, прилагаемые к жалобе, должны быть надлежащим образом заверены. Также лицо, подавшее жалобу на решение контролирующего органа, имеет право предоставлять документы, пояснения, доказательства, относящиеся к предмету жалобы. Во-вторых, необходимо использовать правовые выводы Верховного Суда. В-третьих, желательно участие налогоплательщика и его представителя (адвоката) при рассмотрении материалов жалобы. Лицо, подавшее жалобу на решение контролирующего органа, вправе участвовать в рассмотрении материалов жалобы лично или через своих уполномоченных представителей (в том числе адвокатов) и при рассмотрении материалов жалобы выражать свое мнение по вопросам, возникающим во время такого рассмотрения. И последнее — рассмотрение материалов жалобы возможно при участии уполномоченного представителя Совета бизнес-омбудсмена (при условии принятия Советом бизнес-омбудсмена к рассмотрению жалобы, поданной налогоплательщиком).

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