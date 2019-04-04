Петиция с требованием снести дом на Крещатике, 23-б, который принадлежит бизнесмену Михаилу Бродскому посредством ООО «Олимп-ЛТД», набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению. Об этом сообщается на сайте КГГА, передает «ЛИГА».
Киевский городской голова Виталий Кличко уже поручил профильной комиссии Киевсовета и своим заместителям рассмотреть электронную петицию в установленном порядке.
Автор обращения Владимир Апушкин отмечает, что по адресу улица Крещатик, 23-Б расположено здание, которое в течение последних нескольких лет находится в запущенном состоянии и «стало пристанищем для людей низкой социальной ориентации».
Отмечается, что здание принадлежит ООО «Олимп-ЛТД». С 2012 года землей под зданием также владеет эта компания, согласно решению Киевсовета от 5 апреля 2012 года № 431/7768 «О продаже земельного участка Обществу с ограниченной ответственностью «Олимп-ЛТД» для реконструкции, эксплуатации и обслуживания заведения общественного питания на ул. Крещатик, 23 в Печерском районе Киева».
По данным Единого госреестра юрлиц, основателем компании является ООО «Денди-Плюс», которая принадлежит Михаилу Бродскому. Конечный бенефициарный владелец – Светлана Бродская, жена предпринимателя.
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