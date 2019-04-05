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Запущен портал, помогающий мониторингу международной технической помощи

05 апреля 2019 года Источник:Юридическая Практика

4 апреля с.г. Минэкономразвития запустило официальный портал координации международной технической помощи (МТП) в Украине – ProAID. На портале содержится полная актуальная информация о действующих проектах международной помощи Украине, их цели, инициаторов, доноров, и состояние реализации. Об этом сказано на сайте Министерства.

Ознакомиться с возможностями портала ProAID и начать использовать его аналитические инструменты можно по ссылке.

Портал ProAID – информационная система управления международной технической помощи, которая является обновленной версией предыдущей тестовой модели портала OpenAid. Сегодня портал содержит наибольшее актуализированную базу данных проектов и программ международной помощи в Украине с полной детализированной информацией и проектной документацией относительно действующих проектов МТП и состояния их реализации. Предполагается, что база данных проектов будет постоянно наполняться и обновляться, а сам портал ProAID дополняться новыми функциями и инструментами аналитики данных.

Портал позволяет любому пользователю легко найти и получить информацию о проектах МТП используя специальные фильтры по типу помощи и финансирования; регионами; донорами, исполнителями, бенефициарами и реципиентами проектов МТП; сроками действия проекта. Кроме того портал позволяет ознакомиться с интерактивной аналитикой международной помощи в Украине.

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