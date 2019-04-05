Сегодня 05 апреля 2019 года, 13:17

НААУ объясняет, что делать при нарушении прав адвокатов со стороны САП

Комитет защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности в рамках деятельности по профилактике нарушений прав адвокатов достиг ряда договоренностей о взаимодействии со Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Об этом информирует портал Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В частности, руководством САП определено ответственное лицо по правам адвокатов – заместителя руководителя САП Генеральной прокуратуры Украины для осуществления оперативных мер реагирования на нарушения сотрудниками САП профессиональных прав адвокатов.

В случае нарушения прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности сотрудниками САП в НААУ просят сообщать об этом председателя Комитета Анну Боряк (на адрес электронной почты: bariѕtual@i.ua) и Секретаря Комитета Юрия Григоренко (на адрес электронной почты: 7006196@gmail.com) или обращаться по телефону 067-692-4443.