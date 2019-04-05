Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 апреля 2019 года, 13:17

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НААУ объясняет, что делать при нарушении прав адвокатов со стороны САП

05 апреля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Комитет защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности в рамках деятельности по профилактике нарушений прав адвокатов достиг ряда договоренностей о взаимодействии со Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Об этом информирует портал Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В частности, руководством САП определено ответственное лицо по правам адвокатов – заместителя руководителя САП Генеральной прокуратуры Украины для осуществления оперативных мер реагирования на нарушения сотрудниками САП профессиональных прав адвокатов.

В случае нарушения прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности сотрудниками САП в НААУ просят сообщать об этом председателя Комитета Анну Боряк (на адрес электронной почты: bariѕtual@i.ua) и Секретаря Комитета Юрия Григоренко (на адрес электронной почты: 7006196@gmail.com) или обращаться по телефону 067-692-4443.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1110) от 02/04/19 Свежий номер

Уголовное право и процесс

№ 14 (1110)
Государство и юристы

Вывод за рамки

Отрасли практики

Пойти на принцип

РЕПОРТАЖ

Оправдательный разговор

Судебная практика

Болеутомляющее средство

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к установлению ответственности за моббинг?

Положительно, я за здоровые отношения в коллективе.

Не думаю, что введение ответственности поспособствует борьбе с этой проблемой.

Не считаю моббинг чем-то глобальным и заслуживающим внимания.

А что это?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • aequo
Пресс-релизы

ХІ Школа по хозяйственному праву и процессу

ЕЛЕНА ВОЛЯНСКАЯ ВКЛЮЧЕНА В СОСТАВ ПАРТНЕРОВ LCF LAW GROUP

Kyiv Law&Trade Forum об'єднує корпоративних юристів, адвокатів, фінансистів та бізнесменів

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом