НААУ объясняет, что делать при нарушении прав адвокатов со стороны САП

Комитет защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности в рамках деятельности по профилактике нарушений прав адвокатов достиг ряда договоренностей о взаимодействии со Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Об этом информирует портал Национальной ассоциации адвокатов Украины.
В частности, руководством САП определено ответственное лицо по правам адвокатов – заместителя руководителя САП Генеральной прокуратуры Украины для осуществления оперативных мер реагирования на нарушения сотрудниками САП профессиональных прав адвокатов.
В случае нарушения прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности сотрудниками САП в НААУ просят сообщать об этом председателя Комитета Анну Боряк (на адрес электронной почты: bariѕtual@i.ua) и Секретаря Комитета Юрия Григоренко (на адрес электронной почты: 7006196@gmail.com) или обращаться по телефону 067-692-4443.
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