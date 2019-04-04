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Охотничья организация отозвала иск с требованием исключить лося из Красной книги

04 апреля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Третьего марта охотничья организация «Метос», которая стремится исключить лося из Красной книги, отозвала свой иск к Министерству природы и НАН Украины. Соответственно, Окружной административный суд Киева закрыл дело, сообщает Хмарочос со ссылкой на «УНН».

Дело вели юристы Минприроды и Киевского эколого-культурного центра, сообщают зоозащитники.

Охотничья организация требовала отменить приказ Минприроды о занесении лося европейского в Красную книгу, изданный в конце 2017 года. В ноябре 2018 года Окружной админсуд отменил этот приказ и признал противоправным запрет охотиться на это животное.

Сейчас продолжается рассмотрение второго судебного дела по лосям. Министерство природы подало апелляцию в Шестого апелляционного административного суда. Ведомство оспаривает отмену приказа о занесении лося в Красную Книгу.

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