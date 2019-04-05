Сегодня 05 апреля 2019 года, 13:17

Можно ли обжаловать бездействие следователя по КАСУ? Позиция ВС

Большая Палата ВС определила юрисдикцию жалоб на невнесение сведений в ЕРДР, передает портал судебной власти Украины.

Согласно фабуле дела, истец обратился в полицию с заявлением о совершении преступления, однако в установленный законом срок уполномоченное лицо не внесло сведения в ЕРДР. В связи с этим истец обратился в суд с жалобой на бездействие следователя.

Суд первой инстанции, с выводом которого согласился суд апелляционной инстанции, отказал в открытии производства на основании пункта 1 части 1 статьи 170 Кодекса административного судопроизводства Украины, исходя из того, что этот спор не содержит признаков публично-правового спора, и указал, что жалобы на бездействие следственных должны рассматриваться судом в порядке, определенном нормами Уголовного процессуального кодекса Украины.

В кассационной жалобе истец указал, что дело, по его мнению, должен рассматриваться именно по правилам административного судопроизводства, поскольку спор касается признании противоправной бездеятельности субъекта властных полномочий и, соответственно, является публично-правовым.

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу о том, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению, учитывая следующее.

Следователь, прокурор, другое должностное лицо, уполномоченное на принятие и регистрацию заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, обязаны принять и зарегистрировать такое заявление или сообщение. Отказ в принятии и регистрации заявления или сообщения об уголовном правонарушении не допускается.

В соответствии с частью 1 статьи 303 УПК Украины, на досудебном производстве могут быть обжалованы такие решения, действия или бездействие следователя или прокурора как, например, бездействие следователя, прокурора, которые заключаются в невнесении сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР после получения заявления или сообщения об уголовном правонарушении.

Итак, в рамках спорных правоотношений истец и ответчик действуют как участники уголовного судопроизводства, права и обязанности которых определены уголовным процессуальным законом, поэтому спор в этом деле не может быть предметом рассмотрения в административном суде.

Учитывая приведенное, Большая Палата Верховного Суда констатировала, что требования истца должны рассматриваться исключительно по правилам уголовного судопроизводства.

Постановление доступно по ссылке.