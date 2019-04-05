Япония: глава Nissan снова арестован

Бывшего главу альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона арестовали в Токио из-за новых подозрений в финансовых махинациях.
Телеканал NHK сообщает, что Гона подозревают в нецелевом использовании средств Nissan для личных нужд. Отмечается, что представители прокуратуры вошли в квартиру Гона в Токио около 06.00 и отвезли его в свой офис для проведения процедуры ареста.
В начале марта Гона отпустили под залог в 1 млрд иен (8,93 млн долларов США). Он вышел на свободу 6 марта 2019 года, проведя под стражей 108 дней.
Экс-главу альянса Renault – Nissan – Mitsubishi задержали в Токио в ноябре 2018 года по подозрению в нарушении финансового законодательства. Его обвиняют в махинациях со средствами компании и сокрытии доходов. По версии следствия, Гон при содействии бывшего члена совета директоров альянса Грега Келли скрывал свои реальные доходы в период с 2010 года по 2015 год, задекларировав только половину из них (около 44,5 млн долларов США). Также внутренняя проверка Nissan выявила нецелевое расходование средств, а следствие обнаружило факт списания Карлосом Гоном более 16 млн долларов США средств компании, чтобы покрыть личные потери от неудачных инвестиций.
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