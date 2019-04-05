Сегодня 05 апреля 2019 года, 11:42

НПУ предлагает усовершенствовать регулирование санкций за нарушения в сфере госрегистрации

На заседании Совета Нотариальной палаты Украины 28 марта 2019 года были приняты решения, направленные на выполнение резолюции акции мирного протеста нотариусов.

В частности, решено подготовить и направить в Министерство юстиции Украины предложения по совершенствованию действующего законодательства, регулирующего порядок осуществления контроля в сфере государственной регистрации.

Об этом информирует сайт НПУ.

Советом НПУ утвержден проект изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 21 декабря 2016 года № 990 «Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере государственной регистрации».

Проектом предусмотрено введение конкретных критериев (дифференциации критериев) для применения ответственности (санкции) за нарушения в сферах государственной регистрации и разграничения вида ответственности в зависимости от соответствующего вида нарушения, допущенного государственным регистратором.

Во избежание технических нарушений КМУ должен обязать администратора реестров разработать и внедрить четкий алгоритм действий государственного регистратора при осуществлении регистрационных действий, который бы предотвращал возможности для завершения регистрационного действия с нарушениями алгоритма, говорится в проекте.

«Программа должна информировать об имеющихся недостатках, такие как отсутствие необходимых приложений, в том числе сканированных копий документов, неуказание обязательной информации, неосуществление необходимых поисков и тому подобное. Данный алгоритм должен быть закреплен в программном обеспечении реестров. В случае принятия изменений администратор реестров обязан будет ввести в эксплуатацию учебную версию каждого реестра», – уточнили в НПУ.

НПУ выражает свою готовность к проведению совместных встреч и сотрудничества, в частности в рамках действующего Меморандума о сотрудничестве между НПУ и Министерством юстиции Украины. Проект изменений в постановление КМУ № 990 и Сравнительную таблицу НПУ направила в Минюст. Ознакомиться с ними можно по ссылке.