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Украина рискует утратить финансирование США, если не изменит закон

05 апреля 2019 года Источник:Украинская ПРАВДА

Американские дипломаты заявляют, что Украина рискует потерять донорское финансирование от иностранных партнеров, если не внесет изменения в закон о противоминной деятельности.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

«Мины являются угрозой №1 для гражданского населения восточной Украины. Верховная рада должна принять поправку, позволяющую прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности. Иначе Украина рискует потерять донорское финансирование, что поставит большее количество жизней под угрозу», – говорится в сообщении диппредставительства на странице в Twitter.

20 марта посол Великобритании в Украине Джудит Гоф предупредила, что все международные усилия по гуманитарному разминированию в Украине под угрозой срыва, если Верховная рада оперативно не примет небольшие поправки в новый закон о разминировании. Иначе, по ее словам, гуманитарная работа будет прекращена.

«Не мешайте нам финансировать гуманитарное разминирование!», – сказал в свою очередь посол Канады в Украине Роман Ващук.

22 марта с.г. были зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон «О противоминной деятельности в Украине» относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования мероприятий противоминной деятельности.

Законопроектом предлагается ввести нормы, которые позволяют операторам противоминной деятельности осуществлять привлечение финансовых ресурсов непосредственно от доноров. При таких условиях средства не подлежат зачислению в спецфонд госбюджета, как это предусмотрено действующей на момент разработки проекта закона редакцией части 2 статьи 8 закона «О противоминную деятельность в Украине», пишет УНИАН.

С начала вооруженной агрессии России на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 269 гражданских лиц, из них 27 детей. На сегодняшний день около 16 тыс. кв. км в Луганской и Донецкой областях, в том числе и на временно оккупированных территориях, включают участки местности, представляющие минную опасность для населения.

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