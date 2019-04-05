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Адвокат: решение ЕСПЧ по делу Олега Сенцова может быть вынесено в этом году

05 апреля 2019 года Источник:РБК-Украина

Решение по делу украинского политзаключенного Олега Сенцова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) может быть в этом году. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Динзе в комментарии «РБК-Украина».

Адвокат сообщил, что жалоба г-на Сенцова уже давно на рассмотрении, украинская сторона ожидает решения суда.

В частности, адвокат отметил, что месяц назад был у Сенцова. Политзаключенный чувствует себя нормально.

Напомним, 29 декабря 2018 года Страсбургский суд вернул статус приоритетного делу по жалобе украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко. До этого Россия представила Европейскому суду по правам человека отложить обмен документами по жалобе осужденного в России украинского политзаключенного. Суд отказал РФ.

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