Адвокат: решение ЕСПЧ по делу Олега Сенцова может быть вынесено в этом году

Решение по делу украинского политзаключенного Олега Сенцова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) может быть в этом году. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Динзе в комментарии «РБК-Украина».
Адвокат сообщил, что жалоба г-на Сенцова уже давно на рассмотрении, украинская сторона ожидает решения суда.
В частности, адвокат отметил, что месяц назад был у Сенцова. Политзаключенный чувствует себя нормально.
Напомним, 29 декабря 2018 года Страсбургский суд вернул статус приоритетного делу по жалобе украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко. До этого Россия представила Европейскому суду по правам человека отложить обмен документами по жалобе осужденного в России украинского политзаключенного. Суд отказал РФ.
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