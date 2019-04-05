Минэкономики и Moody's спрогнозировали последствия смены президента Украины

Первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив прогнозирует рецессию экономики Украины и падение курса гривны в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах.
«Экономика покажет рецессию, гривня упадет, цены вырастут, как и безработица. Доходы семей уменьшатся как закономерное следствие остановки реформ и неопределенности внешнего и внутреннего экономического политического курса Украины», – написал он в своем блоге для ЛІГА.net.
По словам Степана Кубива, международное сообщество, вероятнее всего, воздержится от новых программ сотрудничества с Украиной, «пока профессиональные качества Зеленского-политика не станут четко понятыми».
Тем временем в Moody's заявили, что победа г-на Зеленского не окажет быстрого влияния на экономическую политику.
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