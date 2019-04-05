СМИ: в Киеве умер подрывник авто сотрудника спецслужб

В Киеве 4 апреля с.г. в больнице скончался мужчина, который пострадал при попытке минирования автомобиля сотрудника спецслужб. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сообщение спикера ГПУ Андрея Лысенко в Facebook.
Г-н Лысенко сообщил, что около 03.17 в Киеве мужчина совершил покушение на совершение террористического акта в отношении сотрудника спецслужбы Украины путем попытки минирования его автомобиля.
Во время закладки взрывчатки, в результате срабатывания взрывного устройства он получил многочисленные телесные повреждения, от которых скончался в больнице.
Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований. Досудебное расследование осуществляет ГУ НП в городе Киеве, процессуальное руководство поручено военным прокурорам Главной военной прокуратуры ГПУ.
Взрыв автомобиля прозошел в Киеве на улице Академика Вильямса.
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