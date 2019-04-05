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Заместители главы АП не обязаны подавать е-декларации

05 апреля 2019 года Источник:UkraNews

Кассационный административный суд Верховного Суда постановил, что заместители главы Администрации Президента не обязаны подавать электронные декларации. Об этом говорится в решении суда от 29 марта 2019 года, передают «Українськi Новини».

Так, Верховный Суд рассмотрел кассацию общественной организации «Гражданский контроль «Инициатива» на решения судов предыдущих инстанций.

Суд низших инстанций установили, что заместитель глава Администрации, бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Валерий Кондратюк не нарушил закон, отказавшись подавать е-декларации.

Жалобу на эти решения Верховный Суд начал рассматривать в феврале текущего года.

«27 марта 2019 в адрес суда поступило ходатайство третьего лица – заместителя Главы Администрации Президента Украины Кондратюка об ускорении рассмотрения указанной кассационной жалобы, поскольку срок подачи деклараций за 2018 год истекает 1 апреля 2019, а по данному делу подлежат установлению обстоятельства, относительно того, обязано ли лицо, занимающее должность заместителя Главы Администрации Президента Украины подавать декларацию, так что без окончательного судебного решения по данному делу остается правовая неопределенность в указанном вопросе», – сказано в тексте судебного решения.

Верховный Суд отклонил кассацию общественной организации и подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, Администрация Президента является вспомогательным органом и не принимает решений, обязательных для других субъектов, не осуществляет государственные властные управленческие функции, и не имеет юрисдикции, которая распространяется на определенную территорию, а следовательно не является государственным органом в понимании Закона «О предотвращении коррупции».

Таким образом, должность заместителя главы Администрации не относится к государственной службе и не является субъектом декларирования.

Решение суда вынесено под председательствованием главы Кассационного админсуда Верховного Суда Михаила Смоковича, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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