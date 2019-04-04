Сегодня 04 апреля 2019 года, 18:49

Совет судей снова возвращается к вопросу актуальной нагрузки на судей

Совет судей Украины предложил Государственной судебной администрации Украины провести исследование по определению обоснованной нагрузки на судей. Об этом сообщается на сайте Совета судей.

«В связи с изменениями процессуального законодательства возникла необходимость определить актуальные нормативы судебной нагрузки, а потому Совет судей Украины, во исполнение решения ХVI съезда судей, начинает мероприятия по определению оптимальных нормативов судебной нагрузки. Кроме того, предлагается определить потребности в судейских кадрах для каждого суда с учетом специфики работы судебных органов и задач, стоящих перед ними, опыта применения новых процессуальных норм в течение последнего года», – прокомментировал инициативу председатель Совета Олег Ткачук.

Аналогичное исследование по методике, которая предусматривает проведение опроса судей, было проведено в 2012 и 2016 годах.

По результатам проведенных мероприятий решением Совета судей Украины от 9 июня 2016 года №46 были утверждены рекомендуемые показатели средних затрат времени на рассмотрение дел и коэффициентов сложности дел по категориям для судей местных и апелляционных судов. Полученные результаты также были подтверждены научно-экспертным заключением Института экономико-правовых исследований НАН Украины.

Несмотря на такие исследования, ежегодно, на основе выборочных статистических исследований за отчетный год, определяется допустимая продолжительность работы судей.

«Изменения в процессуальном законодательстве, реорганизация украинских судов, сокращение количества судей свидетельствуют, что возникла необходимость определить актуальные нормативы судейского нагрузки. 183 дела на судью в год – это цифра, которой можно было оперировать в 2016 – 2017 годах и она, к сожалению, далека от реальности. Мы знаем, что в отдельных судах судьи рассматривают от полутора до двух с половиной тысяч дел и это не правильно, это не соответствует физическим возможностям человека, а также полностью опровергает прежние выводы относительно достоверности «модельных дел» и «модельной нагрузки», – отмечает Олег Ткачук.

Именно поэтому Совет судей Украины, по словам Олега Ткачука, настаивает на проведении нового исследования. Уже известно, что будет помогать в его проведении, как и прежде, Проект USAID «Новое правосудия», которым уже разработана он-лайн анкета.