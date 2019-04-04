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Сегодня 04 апреля 2019 года, 17:15

Компания EY приобрела у Thomson Reuters проект Pangea3 – фирму из «второй волны» юрбизнеса

Компания EY приобрела у Thomson Reuters проект Pangea3. Компании объявили вчера о приобретении Thomson Reuters Pangea3 Legal Managed Services большинством фирм сети EY. И это практически сразу после приобретения EY в августе прошлого года Riverview Law, британского поставщика альтернативных юридических услуг, передает телеграм-канал Future Law School.

Pangea3 относится ко второй волне компаний юридического бизнеса. Они появились на рубеже тысячелетий и стали еще одной формой трудового арбитража, позволяя компаниям использовать юридический аутсорсинг по доступной цене, а не по фиксированной стоимости.

Изначально Pangea3 отдавали работу американских юристов индийским атусорсерам.

«Сейчас их экономическая модель предполагает вознаграждение эффективности/результатов, а не часов/процесса юридической работы», – сказано в сообщении.

Отличительной чертой Pangea3 стало то, что они одними из первых начали использовать технологии для автоматизации рутинных юридических задач еще с 2004 года.

19 ноября 2010 года Pangea3 был приобретен Thomson Reuters за 40 миллионов долларов США.

На данный момент в Pangea3 работают более 1000+ юристов в восьми офисах на трех континентах. Юридическая практика EY включает в себя более 2400 юристов в 84 странах.

Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2019 года.