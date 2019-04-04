Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 04 апреля 2019 года, 17:15

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Компания EY приобрела у Thomson Reuters проект Pangea3 – фирму из «второй волны» юрбизнеса

04 апреля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Компания EY приобрела у Thomson Reuters проект Pangea3. Компании объявили вчера о приобретении Thomson Reuters Pangea3 Legal Managed Services большинством фирм сети EY. И это практически сразу после приобретения EY в августе прошлого года Riverview Law, британского поставщика альтернативных юридических услуг, передает телеграм-канал Future Law School.

Pangea3 относится ко второй волне компаний юридического бизнеса. Они появились на рубеже тысячелетий и стали еще одной формой трудового арбитража, позволяя компаниям использовать юридический аутсорсинг по доступной цене, а не по фиксированной стоимости.

Изначально Pangea3 отдавали работу американских юристов индийским атусорсерам.

«Сейчас их экономическая модель предполагает вознаграждение эффективности/результатов, а не часов/процесса юридической работы», – сказано в сообщении.

Отличительной чертой Pangea3 стало то, что они одними из первых начали использовать технологии для автоматизации рутинных юридических задач еще с 2004 года.

19 ноября 2010 года Pangea3 был приобретен Thomson Reuters за 40 миллионов долларов США.

На данный момент в Pangea3 работают более 1000+ юристов в восьми офисах на трех континентах. Юридическая практика EY включает в себя более 2400 юристов в 84 странах.

Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2019 года.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1110) от 02/04/19 Свежий номер

Уголовное право и процесс

№ 14 (1110)
Государство и юристы

Вывод за рамки

Отрасли практики

Пойти на принцип

РЕПОРТАЖ

Оправдательный разговор

Судебная практика

Болеутомляющее средство

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к установлению ответственности за моббинг?

Положительно, я за здоровые отношения в коллективе.

Не думаю, что введение ответственности поспособствует борьбе с этой проблемой.

Не считаю моббинг чем-то глобальным и заслуживающим внимания.

А что это?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

ХІ Школа по хозяйственному праву и процессу

ЕЛЕНА ВОЛЯНСКАЯ ВКЛЮЧЕНА В СОСТАВ ПАРТНЕРОВ LCF LAW GROUP

Kyiv Law&Trade Forum об'єднує корпоративних юристів, адвокатів, фінансистів та бізнесменів

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом