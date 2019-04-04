Сегодня 04 апреля 2019 года, 17:15

Отчет ВСП: на судей пытаются оказать давление правоохранители, адвокаты и общественники

На сайте Высшего совета правосудия опубликован ежегодный доклад за 2018 год «О состоянии обеспечения независимости судей в Украине». Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Авторы доклада констатируют, что за последний год «не произошло существенных изменений в отношении к судье как к процессуально независимой фигуре». «Постоянно осуществляются попытки давления на судей сор стороны правоохранительных органов, адвокатов и общественных организаций», – сказано во вступлении.

Выводы изложены на страницах 123-126 отчета. В частности, говорится о практике, когда Генеральный прокурор (его заместитель) самостоятельно составляет и подписывает сообщение о подозрении судье, однако поручает другому прокурору вручить его судье. ВСП предлагает Генпрокурору осуществить дополнительный правовой анализ вопроса относительно правомерности вручения судье уведомления о подозрении другим лицом, чем указано в пункте 3 части 1 статьи 481 УПК, с учетом необходимости неукоснительного соблюдения основных гарантий независимости судей.

Уровень обеспечения безопасности в судах признается ненадлежащим. Служба судебной охраны Украины так и не приступила к полноценной охране учреждений.

Кроме того, у авторов отчета вызывает сомнения эффективность проверка региональными прокуратурами сообщений судей о вмешательстве в их работу со стороны прокуроров.

Также отмечается, что статья 375 УК Украины используется для давления правоохранителей на судей.

Отдельно обращается внимание на то, что участились случаи предъявления требований участниками процесса к судьям показать удостоверение судьи. По мнению представителей судейского корпуса, данное требование не согласовывается из законодательством. Полномочия судьи подтверждаются нагрудным знаком и мантией.

Заявление немотивированных отводов может указывать на злоупотребление процессуальными правами, а не на осуществление давления на суд.