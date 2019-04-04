Сегодня 04 апреля 2019 года, 15:44

Контрольные полномочия Нацслужбы здоровья предлагают усилить

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает усилить функции Национальной службы здоровья Украины по контролю условий работы медицинских учреждений, прежде всего на первичном звене, передает сайт КМУ.

Как отметил Глава Правительства, сегодня именно НСЗУ платит заведениям за предоставленные пациентам лечебные услуги, а со второго полугодия будет платить за услуги диагностики. Кроме того, Правительство через инструменты финансовой децентрализации предоставил значительные финансовые ресурсы муниципалитетам и органам местного самоуправления, которым обычно относятся медицинские учреждения.

«Считаю нужным наделить НСЗУ серьезными контрольными функциями, – сказал Владимир Гройсман. – Должны быть элементарные условия, чистота и порядок. Надо усилить функции НСЗУ, которая платит за услугу, функциями контроля. Просил бы заняться этим вопросом».

Глава правительства также одобрил предложения Министерства здравоохранения по дальнейшему развитию программы «Доступные лекарства» – в контексте увеличения программных препаратов и усиления качества лекарств. По данным Минздрава, за два года существования программы ею воспользовались около 7 млн украинцев. Сейчас внедряется инструмент электронного рецепта и специальные инструменты контроля качества лекарств с помощью 2D-кодирования.