Сегодня 04 апреля 2019 года, 12:39

Сегодня свой день рождения отмечает Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Сегодня праздник у выдающегося человека в юридическом мире – день рождения, юбилей гуру цивилистики Натальи Семеновны Кузнецовой.

Редакция газеты «Юридическая практика» и команды Legal High School с удовольствием присоединяется к поздравлениям коллег и близких. Мы искренне ценим Ваши профессиональные достижения, желаем не останавливаться на достигнутом и надеемся на успешное продолжение нашего сотрудничества.

Мы рады, что юридическая наука, образование и сфера юриспруденции в Вашем лице обрели высококлассного специалиста. Уверены, Ваш пронзительный ум, блестящие знания права и человеческая доброта принесут Вам еще немало грандиозных побед. Желаем всегда быть на шаг впереди всего сообщества.

Дорогая Наталья Семеновна, желаем крепкого здоровья, позитивных эмоций, творческого вдохновения, любви и гармонии!

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