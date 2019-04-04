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АЮУ заявляет, что решение об отказе в принятии трех новых членов не принималось

04 апреля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Ассоциация юристов Украины выступила из официальной позицией, прокомментировав заявления о непринятии в ряды организации трех новых членов – Светланы Панаоитиди, Елены Зеркаль и Германа Галущенко. Также в Ассоциации обратили внимание на ряд процедурных моментов.

Ассоциация юристов Украины, учитывая сложившуюся ситуацию в связи с обнародованием текста протокола опроса членов Правления Ассоциации по приему в члены и в кандидаты в члены от 29 марта 2019 года №254, сообщает следующее.

Согласно Уставу АЮУ решения о приеме в Ассоциацию или об отказе принимается Правлением в месячный срок.

Правление приняло решение о приеме 93 из 96 кандидатов. По трем кандидатам не было принято решение ни о приеме, ни об отказе.

Срок принятия решения по трем кандидатам еще не истек, и Правление имеет право отложить (в пределах указанного срока) рассмотрение вопроса о принятии в отношении любого кандидата или кандидатов. Принятие в члены ассоциации не является автоматическим, в уставные документы АЮУ заложена дискреция Правления по вопросам принятия новых членов в ряды Ассоциации.

О причинах отложения решения по трем кандидатам сказано следующее: «отдельные члены Правления выразили обеспокоенность выдвижением указанных трех кандидатов в члены Правления (состоялось 21 – 22 марта 2019 года) до их принятия в члены АЮУ, что, по мнению отдельных членов Правления, является нарушением Устава АПУ».

Было предложено пригласить трем кандидатов на встречу с Правлением для выяснения, в частности, следующих вопросов:

- осознают ли кандидаты, что разумное толкование Устава АПУ не предоставляет им возможности баллотироваться в Правление, поскольку на дату их выдвижения, они еще не были членами Ассоциации;

- если у кандидатов имеется другое видение, на чем оно базируется, и в качестве кандидатов и Ассоциация могут решить этот вопрос с учетом всех сторон;

- и главное, имеют ли кандидаты намерение вступить в ряды АЮУ, несмотря на то, что им может быть отказано в участии в выборах на должности членов Правления (такое решение относится к компетенции избирательной комиссии, а не Правления).

АЮУ еще раз подчеркивает, что в отношении указанных трех кандидатов не было принято ни одного решения (включая решение об отказе) и уверяет, что надлежащее решение будет принято Правлением предусмотренным Уставом срок.

Кроме этого, Правлением Ассоциации принято решение о проведении внутренней проверки обстоятельств составления и обнародования текста вышеупомянутого протокола. В связи с этим, призываем воздержаться от публичного обсуждения протокола до завершения проверки, которая будет проведена в кратчайшие сроки.

АЮУ призывает не усматривать предвзятого отношения к отдельным кандидатам в члены Ассоциации в действиях Правления и не полагаться на неполную информацию в социальных сетях, а также не вмешиваться в деятельность Правления и других органов АЮУ в осуществлении ими своих дискреционных полномочий на основании их уставного мандата.

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