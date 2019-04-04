Сегодня 04 апреля 2019 года, 15:44

Судья Суда ЕС может стать президентом Латвии

Судья Суда Европейского Союза по вопросам справедливости (Суд ЕС) и политолог Эгилс Левитс заявил свою кандидатуру на пост президента Латвии. Г-на Левитса поддерживают три партии правящей коалиции из пяти, передает Pravo.ru.

За Левитса готовы выступить уже 42 депутата, при этом необходимое количество голосов для избрания президента – 51. Поддержка большинства коалиций делает его шансы стать новым главой государства очень высокими, передает LSM. Ранее в пользу его кандидатуры высказались в Национальном объединении и Новой консервативной партии. Во вторник, 2 апреля 2019 года, объединение «Для развития/За!» на собрании своих представителей также решило поддержать г-на Левитса.

Срок полномочий действующего президента Раймонда Вейониса истекает 7 июля 2019 года. Латвийский парламент (сейм) должен будет избрать президента в июне. Голосование в этом году впервые будет открытым.

Эгил Левитс – один из авторов текста Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики 1990 года. Он также разработал принятую в Латвии в 2014 году преамбулу к Конституции, которая определяет приоритет латышей в государстве, передает «Спутник Латвия». В Суде ЕС Левитс работает с 2004 года, до этого он был также судьей Европейского суда по правам человека.