Сегодня 04 апреля 2019 года, 15:44

Возможно ли «делегирование» права на вручение подозрения? Позиция ВС

Процедура осуществления сообщения о подозрении включает в себя составление письменного уведомления о подозрении и, соответственно, его вручение подозреваемому уполномоченным лицом. Когда в совершении преступления подозревается лицо, в отношении которого предусмотрено осуществление особого порядка уголовного судопроизводства, письменное уведомление о подозрении такому лицу должно быть вручено непосредственно должностными лицами органов прокуратуры, определенными в пунктах 1-4 части 1 статьи 481 Уголовного процессуального кодекса Украины, и осуществление этого действия не может быть перепоручено.

Такой вывод сделала коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, рассмотрев кассационную жалобу прокурора на постановление апелляционного суда, которым приговор местного суда был отменен, а уголовное производство – прекращено в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица и исчерпанием возможности их получить. Об этом информирует портал судебной власти Украины.

Согласно приговору местного суда, лицо было осуждено по части 3 статьи 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины от 11 июня 2009 года № 1508-VI) и признано виновным. Работая в должности судьи данное лицо в течение 2010-2011 годов получало взятки за содействие в рассмотрении гражданских и уголовных дел, находившихся в ее производстве.

В кассационной жалобе прокурор, в частности, ссылался на существенное нарушение требований уголовного процессуального закона и неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности, просил отменить постановление апелляционного суда и назначить новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В постановлении ВС сказано, что суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о недопустимости доказательств стороны обвинения и, соответственно, их недостаточность для доказательства в определенный процессуальным законом способ и вне всякого разумного сомнения виновности лица в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 368 УК Украины, а поэтому правильно отменил обвинительный приговор и закрыл уголовное производство.

Как усматривается из материалов уголовного производства и не оспаривается участниками судебного производства, процессуальные документы, которые стали основанием для проведения негласных следственных (розыскных) действий в отношении лица стороне защиты в порядке, предусмотренном статьей 290 УПК Украины, на стадии окончания досудебного расследования не открывались. В связи с уничтожением этих документов также не было возможности открыть и исследовать их и при рассмотрении уголовного производства судом. При таких обстоятельствах апелляционный суд правильно указал на недопустимость данных, содержащихся в материалах по результатам проведения негласных следственных (розыскных) действий в отношении лица, в качестве доказательств.

При этом, предоставляя оценку другим материалам уголовного производства, апелляционный суд обоснованно признал их такими, которые не подтверждают вне разумного сомнения виновности лица в совершении инкриминируемых ему преступлений, поскольку одних только показаний двух свидетелей, которые утверждали, что передавали денежные средства в качестве взятки, недостаточно для опровержения доводов стороны защиты о непричастности судьи к совершению преступлений. Другие свидетели непосредственными очевидцами преступлений не были, дали показания с чужих слов или являются сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому их показания на основании статьи 97 УПК Украины не могут быть признаны допустимыми доказательствами.

Кроме того, коллегия судей ККС ВС согласилась с выводом суда апелляционной инстанции о нарушении органом досудебного расследования требований уголовного процессуального закона при вручении лицу уведомление о подозрении.

Согласно статье 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», статье 481 УПК Украины сообщение судьи о подозрении осуществляется только Генеральным прокурором или его заместителем. Указанное требование обусловлено особым статусом судей и является гарантией их независимости и иммунитета.

Как усматривается из материалов уголовного производства, письменное уведомление о подозрении судьи хотя и было составлено первым заместителем Генпрокурора Украины, однако вручено лицом, по должности не является генпрокурором или его заместителем, что является существенным нарушением требования процессуального закона в части процедуры привлечения лица к уголовной ответственности .

ВС оставил решение апелляционного суда без изменений.

Подробнее с текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.