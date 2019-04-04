Сегодня 04 апреля 2019 года, 14:10

КМУ принял очередное дерегуляционное решение в сфере строительства

3 апреля 2019 года правительство одобрило постановление «О внесении изменений в Перечень центральных органов исполнительной власти, к полномочиям которых относится вопрос нормирования в строительстве». Его внедрение позволит упорядочить, систематизировать и тем самым ускорить просмотр устаревших отраслевых норм в строительстве – строительных норм и правил (СНиПов), касающихся проектирования производственных объектов в различных отраслях, в частности, промышленности и транспортной инфраструктуре. Об этом информирует сайт Кабинета Министиров Украины.

Проект постановления был разработан Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

«В Украине все еще действует около 60 СНиП и СН – отраслевых строительных норм и правил, утверждались еще в Советском Союзе. И их крайне необходимо пересмотреть и обновить. Сегодня, согласно действующему Перечню центральных органов исполнительной власти, этот вопрос относится к полномочиям министерств, некоторых государственных служб и агентств. Однако в действующем Законе Украины «О строительных нормах» четко прописано, что нормирования в строительстве должны осуществлять только министерства. И через эту коллизию обновление таких важных узкоспециализированных норм сегодня тормозится. Именно поэтому Минрегионом были разработаны соответствующие изменения в Перечень и определена конкретная компетенцию каждого из министерств в осуществлении полномочий по нормированию в строительстве», – отметил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Эти изменения позволят упорядочить и систематизировать работу по пересмотру таких устаревших отраслевых строительных норм, как СНиП. Это в свою очередь будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности промышленного строительства в Украине.