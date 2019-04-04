Сегодня 04 апреля 2019 года, 14:10

Судья пожаловалась на давление со стороны организации «Стоп коррупции»

Заместитель председателя хозяйственного суда Сумской области Оксана Сопьяненко считает, что общественная организация «Стоп коррупции» осуществляет вмешательство в ее профессиональной деятельности в связи с рассмотрением судебного дела о банкротстве ОАО «Сумсельмаш».

Судья сообщила, что 27 марта 2019 года во время перерыва в приемную председателя суда и его заместителя ворвалось более десяти агрессивно настроенных представителей общественной организации «Стоп коррупции». Свои действия они объяснили интересом к решению суда по делу о банкротстве ОАО «Сумсельмаш», принятое в сентябре 2018 года, требовали объяснений, проявляли агрессию к работникам аппарата суда с применением физической силы. Об этом информирует портал «Судебная власть Украины».

Недовольны судебным решением активисты выкрикивали оскорбительные высказывания в адрес судьи, обвиняли ее в предвзятости при вынесении решения, фактически заблокировали судью в служебном кабинете.

В таких действиях судья видит препятствия работе суда и давление на нее как на судью.

Оксана Сопьяненко также сообщает, что с января 2016 года в ее производстве находится дело о банкротстве ОАО «Сумской завод сельскохозяйственного машиностроения« Сумсельмаш».Еще 4 сентября 2018 года ней было постановлено определение, которым заявление ликвидатора ОАО «Сумсельмаш» от 28 июля 2017 года удовлетворено, признаны недействительными результаты аукциона по реализации недвижимого имущества ОАО «Сумсельмаш» и договора купли-продажи нежилых помещений, заключенные с ООО «Сумські джерела», ООО «Лоза».

Из сети Интернет судьи стало известно о торжественном открытии обособленного подразделения общественной организации «Стоп коррупции», глава которого согласно информации, имеющейся в материалах дела, является директором ООО «Сумські джерела» и был участником судебных заседаний.

27 марта 2019 года указанное лицо было среди активистов, находящихся в хозяйственном суде Сумской области во время указанных событий.

Такие действия руководителя местного подразделения «Стоп коррупции» судья Оксана Сопьяненко расценивает как давление на нее при рассмотрении дела о банкротстве ОАО «Сумсельмаш».

Как отмечается в сообщении, в настоящее время постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 17 декабря 2018 года постановление суда первой инстанции от 4 сентября 2018 года оставлено без изменений и находится на рассмотрении кассационной инстанции.

Судья отмечает, что «сегодня, когда реформированная судебная система делает все возможное, чтобы представители СМИ и общественности имели возможность сотрудничать в цивилизованном формате, так называемая «общественность» выбирает диалог на повышенных тонах с применением физической силы».

Указанное сообщение внесен в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьей фактов и принято соответствующее решение.