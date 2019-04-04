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В правительстве наработали алгоритмы реагирования на случаи домашнего насилия

04 апреля 2019 года Источник:Юридическая Практика

В Минсоцполитики состоялось обсуждение дальнейших шагов по реагированию на домашнее насилие и насилие по признаку пола при участии заместителя Министра Натальи Федорович. Об этом собощается на сайте Минисерства.

Участники совещания, разделившись на четыре группы, обрабатывали типичные истории пострадавших, в соответствии с единых критериев описания таких историй, и выписали алгоритм реагирования на случаи насилия, а именно:

- когда сообщение о пострадавших поступает в прокуратуру, суд и центров по оказанию правовой помощи;

- когда сообщение поступает в уполномоченных подразделений органов Национальной полиции Украины и уполномоченных органов по вопросам пробации;

- когда сообщение поступает в специально уполномоченных органов в сфере предупреждения и противодействия домашнему насилию и службы по делам детей;

- когда сообщение поступает в общих и специализированных служб поддержки пострадавших (центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, приюты для детей, территориальные центры социального обслуживания и приютов для пострадавших, центров медико-социальной реабилитации пострадавших, мобильные бригады социально психологической помощи пострадавшим лицам и лицам, пострадавшим от насилия по признаку пола и т.д.).

В результате работы участники совещания совместно разработали возможные методы реагирования, дальнейшие совместные действия по решению типичных ситуаций по оказанию поддержки и помощи пострадавшим лицам для субъектов взаимодействия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию.

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