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Объявлен отбор кандидатов на должность научного консультанта судьи КСУ Сергея Головатого

04 апреля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Объявлен отбор кандидатов на должность научного консультанта судьи Конституционного Суда Украины Сергея Головатого. Об этом сказано на портале «Судебная власть Украины».

Квалификационные требования к кандидатам:

- высшее юридическое образование;

- опыт работы в сфере права не менее трех лет;

- свободное владение государственным языком;

- владение одним из официальных языков Совета Европы (уровень не ниже Upper-Intermediate (B2)).

Требования к компетентности:

- необходимые качества: аналитические способности, умение решать комплексные задачи, умение планировать работу и при необходимости выполнять ее быстро;

- необходимые личные качества: ответственность, стремление к получению новых знаний и совершенствование приобретенных, порядочность, честность, дисциплинированность;

- специальные требования: умение самостоятельно находить в сети Internet тексты документов международного права, в частности, документов ООН, Совета Европы, которые заключены языке (языках) оригинала, а также обрабатывать их; свободное пользование автоматизированными системами поиска нормативных актов, Единому государственному реестру судебных решений, HUDOC;

- умение работать с компьютером: уверенный пользователь ПК (MS Office, Outlook Express, Internet).

Профессиональные требования:

- знание Конституции Украины;

- знакомство с юридическими позиции Конституционного Суда Украины;

- понимание демократии, прав человека, принципа верховенства права как триады ценностей, составляющих фундамент общего европейского правопорядка.

Подробности доступны по ссылке.

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