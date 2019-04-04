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Сегодня 04 апреля 2019 года, 14:10

Объявлен отбор кандидатов на должность научного консультанта судьи КСУ Сергея Головатого

Объявлен отбор кандидатов на должность научного консультанта судьи Конституционного Суда Украины Сергея Головатого. Об этом сказано на портале «Судебная власть Украины».

Квалификационные требования к кандидатам:

- высшее юридическое образование;

- опыт работы в сфере права не менее трех лет;

- свободное владение государственным языком;

- владение одним из официальных языков Совета Европы (уровень не ниже Upper-Intermediate (B2)).

Требования к компетентности:

- необходимые качества: аналитические способности, умение решать комплексные задачи, умение планировать работу и при необходимости выполнять ее быстро;

- необходимые личные качества: ответственность, стремление к получению новых знаний и совершенствование приобретенных, порядочность, честность, дисциплинированность;

- специальные требования: умение самостоятельно находить в сети Internet тексты документов международного права, в частности, документов ООН, Совета Европы, которые заключены языке (языках) оригинала, а также обрабатывать их; свободное пользование автоматизированными системами поиска нормативных актов, Единому государственному реестру судебных решений, HUDOC;

- умение работать с компьютером: уверенный пользователь ПК (MS Office, Outlook Express, Internet).

Профессиональные требования:

- знание Конституции Украины;

- знакомство с юридическими позиции Конституционного Суда Украины;

- понимание демократии, прав человека, принципа верховенства права как триады ценностей, составляющих фундамент общего европейского правопорядка.

Подробности доступны по ссылке.