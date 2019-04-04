Сегодня 04 апреля 2019 года, 12:39

Венесуэла: запущен уголовный процесс против Хуана Гуайдо

Член Национального учредительного собрания Венесуэлы Гарсия Серпа сообщил, что против лидера венесуэльской оппозиции, спикера парламента Хуана Гуайдо запущен уголовный процесс. В эфире государственного телевидения господин Серпа сказал, что процесс будут вести Верховный суд и прокурор.

«Решение будет принято правовой системой на основе соответствующих доказательств. Он должен ответить за все, что сделал, и за предательство родины»,— приводит его слова «Интерфакс».

Накануне Национальное учредительное собрание Венесуэлы лишило господина Гуайдо депутатской неприкосновенности.

Напомним, в конце января Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.