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Венесуэла: запущен уголовный процесс против Хуана Гуайдо

04 апреля 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Член Национального учредительного собрания Венесуэлы Гарсия Серпа сообщил, что против лидера венесуэльской оппозиции, спикера парламента Хуана Гуайдо запущен уголовный процесс. В эфире государственного телевидения господин Серпа сказал, что процесс будут вести Верховный суд и прокурор.

«Решение будет принято правовой системой на основе соответствующих доказательств. Он должен ответить за все, что сделал, и за предательство родины»,— приводит его слова «Интерфакс».

Накануне Национальное учредительное собрание Венесуэлы лишило господина Гуайдо депутатской неприкосновенности.

Напомним, в конце января Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.

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