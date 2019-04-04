Сегодня 04 апреля 2019 года, 12:39

В деле «Дарница» vs «Здоровье» ВС разграничил такие категории, как мера ответственности за нарушение ІР-прав и способ защиты — Т.Ющенко (Sayenko Kharenko)

Противостояние двух фармацевтических компаний «Дарница» и «Здоровье» в вопросе использования обозначения «Цитрамон» началось еще в мае 2017 года. Именно тогда Хозяйственный суд г. Киева открыл производство по делу, инициированному «Дарницей», о прекращении нарушения прав интеллектуальной собственности на обозначение «Цитрамон». Дело дошло до Верховного Суда (ВС), и 26 февраля 2019 года Кассационный хозяйственный суд в составе ВС вынес постановление, которое стало знаковым для рынка интеллектуальной собственности. «Дарница» добилась в ВС запрета на использование компанией «Здоровье» обозначения в виде надписи «Цитрамон». Суд также удовлетворил требования в отношении Министерства здравоохранения Украины. ВС пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций (в частности, апелляционный) не учли, что, именно приказ Минздрава (в его обжалованной части) и регистрационные удостоверения были и остаются необходимыми предпосылками введения лекарственного средства в гражданский оборот, а следовательно, и нарушения права интеллектуальной собственности истца по делу.

Комментируя такую позицию суда, юрист Sayenko Kharenko Татьяна Ющенко отметила, что на данный момент можно констатировать устойчивость позиции наивысшего суда в вопросе определения роли Министерства здравоохранения Украины в спорах, возникающих в связи с нарушением прав правообладателя вследствие государственной регистрации лекарственных средств. Так, в постановлении от 26 февраля 2019 года (№ 910/7661/17) Верховный Суд практически дословно изложил позицию, которая ранее высказывалась Высшим хозяйственным судом Украины в постановлении от 8 апреля 2014 года (дело № 910/5552/13), а также в обобщающем письме № 01-06/1658/2013 от 19 ноября 2013 года: формальное соблюдение Министерством здравоохранения Украины существующей процедуры регистрации лекарственных средств при любых условиях не может доминировать над правом собственника зарегистрированного знака для товаров и услуг запрещать использование обозначения и не должно ставить под сомнение исключительный характер прав на такой знак.

«Вместе с тем в этот раз наивысший суд не ограничился единственным аргументом и прибег к правовой оценке избранного истцом способа защиты нарушенного права, указав на то, что признание недействительным акта государственного органа не определяется законом как мера ответственности, а является одним из предусмотренных законом способов защиты нарушенных прав и законных интересов. Таким образом, ВС четко разграничил такие правовые категории, как мера ответственности за нарушение прав собственника объекта интеллектуальной собственности и способ защиты нарушенного права правообладателя, и пришел к выводу о правомерности требования о признании недействительным соответствующего приказа Минздрава Украины» — комментирует г-жа Ющенко.

Во время ознакомления с указанным постановлением ВС ее внимание привлекла оценка редакции резолютивной части решения местного суда в форме рассуждения по поводу того, что в случае вступления решения в силу в предложенном судами предыдущих инстанций виде не будет обеспечена эффективная защита прав истца. «По сути, суд высказал обоснованное предположение о потенциальной угрозе достижению основной задачи хозяйственного судопроизводства. Стоит заметить, что указанный способ изложения мотивировочной части судебного решения более свойственен Европейскому суду по правам человека и является несколько необычным для отечественной Фемиды. По моему убеждению, такой способ изложения текста обеспечивает понимание адресатами судебного решения хода судейской мысли и является тем фактором, который усиливает обоснованность и мотивированность акта правосудия» — резюмирует юрист.

Подробнее читайте в статье «Болеутомляющее средство» («ЮП» №14 (1110) от 2 апреля 2019 года).